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Нові правила для вантажівок для міжнародних перевезень з 1 липня

Технології&Авто
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Нові правила для вантажівок для міжнародних перевезень з 1 липня
Нові правила для вантажівок для міжнародних перевезень з 1 липня
З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності нова вимога для міжнародних автомобільних перевезень.

Про що йдеться

Усі вантажні транспортні засоби, які вперше реєструються для виконання міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління (G2v2).
Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.
Ця вимога є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про лібералізацію вантажних перевезень з Європейським Союзом («транспортний безвіз») та ще одним кроком до інтеграції українського автомобільного транспорту до єдиного транспортного простору ЄС.
Так, смарт-тахограф другого покоління автоматично фіксує режими праці та відпочинку водія, а також визначає місцезнаходження транспортного засобу.
Порівняно зі звичайними цифровими тахографами він має вищий рівень захисту від втручання та забезпечує більш точний контроль за дотриманням правил міжнародних перевезень.
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Проте, нова вимога не поширюється на всі вантажні автомобілі, а є обов’язковою лише для тих вантажівок, які з 1 липня 2026 року вперше реєструються в Україні для здійснення міжнародних перевезень.
Зазначається, що для впровадження нових вимог Міністерство розвитку громад та територій створило необхідні законодавчі та технічні умови.
Станом на сьогодні в Україні працює понад 100 центрів, які здійснюють оформлення та обслуговування карток до смарт-тахографів і уже видано понад 29 тисяч таких карток.
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Також триває навчання інспекторів Державної служби України з безпеки на транспорті роботі з новими пристроями, що дозволить ефективно перевіряти як українські, так і іноземні транспортні засоби.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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