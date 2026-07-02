Нові правила для вантажівок для міжнародних перевезень з 1 липня

З 1 липня 2026 року в Україні набуває чинності нова вимога для міжнародних автомобільних перевезень.
Про що йдеться
Усі вантажні транспортні засоби, які вперше реєструються для виконання міжнародних перевезень, повинні бути обладнані смарт-тахографами другого покоління (G2v2).
Про це йдеться у повідомленні Міністерства розвитку громад та територій України.
Ця вимога є частиною виконання зобов’язань України в межах Угоди про лібералізацію вантажних перевезень з Європейським Союзом («транспортний безвіз») та ще одним кроком до інтеграції українського автомобільного транспорту до єдиного транспортного простору ЄС.