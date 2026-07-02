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5 моделей авто, які заслужили репутацію справжніх довгожителів

Технології&Авто
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Коли говорять про надійні автомобілі, японські кросовери та позашляховики майже завжди серед фаворитів.
Їх цінують не за яскраві технології чи дизайн, а за головне — здатність роками їздити без серйозних проблем. Ми зібрали п’ять моделей, які заслужили репутацію справжніх довгожителів.
На п’ятому місці — Subaru Forester SJ. Його сильні сторони — постійний симетричний повний привід, хороша керованість і витривалі атмосферні двигуни FB20 та FB25. За своєчасного обслуговування вони легко проходять сотні тисяч кілометрів. Важливо лише стежити за системою охолодження та не перевантажувати варіатор.
Четверту позицію займає Mitsubishi Pajero IV — один із небагатьох класичних позашляховиків, який досі асоціюється зі справжньою прохідністю. Дизель 3.2 та бензиновий V6 вважаються найбільш живучими, а проста автоматична коробка додає ресурсу. Так, витрата пального тут не найнижча, але цей автомобіль купують не за економічність.
У трійку найкращих увійшли Honda CR-V, Lexus RX та Toyota Land Cruiser 200. CR-V приваблює універсальністю та легендарними атмосферними моторами K20 і K24. RX став прикладом того, як поєднати комфорт преміумкласу з надійністю, особливо у версіях із атмосферним V6. А Land Cruiser 200 багато хто досі вважає еталоном довговічності завдяки ресурсним двигунам і міцній конструкції.
У всіх цих моделей різний характер, але одна спільна риса — вони створені не дивувати, а служити роками. Саме тому навіть сьогодні залишаються одними з найпопулярніших варіантів на вторинному ринку.
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
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