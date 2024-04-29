NovaPay розмістила чергові випуски облігацій — Finance.ua

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NovaPay розмістила чергові випуски облігацій

Фондовий ринок
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NovaPay розмістила чергові випуски облігацій
NovaPay розмістила чергові випуски облігацій
Компанія NovaPay зареєструвала та розмістила ще три випуски власних облігацій — серій D, E та F — на суму 100 млн грн кожна.
Про це повідомила пресслужба NovaPay.
Зазначається, що відсоткову ставку за облігаціями визначено на рівні до 17% річних. Їх можна буде придбати строком від 1 до 12 місяців.
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Виплата доходу здійснюватиметься на платіжний рахунок клієнта після закінчення терміну дії угоди про купівлю цінних паперів.
Українці вже придбали облігацій NovaPay більше ніж на 200 млн грн.
Щоб придбати облігації NovaPay у застосунку, необхідно:
  • зареєструватися в застосунку NovaPay;
  • на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;
  • обрати умови: строк та суму інвестицій;підтвердити заявку, підписати документи за допомогою «Дія»;
  • підписати та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.
Нагадаємо, NovaPay — заснований у 2001 році міжнародний фінансовий сервіс, що входить до групи Nova і забезпечує фінансові послуги онлайн і офлайн у відділеннях «Нової пошти».
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Згідно з даними на сайті, у компанії працює близько 13 тис. співробітників у більш ніж 3,6 тис. відділеннях «Нової пошти» в усій Україні. За даними Національного банку України, у 2023 році компанія була лідером за внутрішньодержавними грошовими переказами — 32% від загального обсягу.
NovaPay — перша приватна компанія в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією.
У 2023 році компанія розмістила перші три випуски цінних паперів (серії А, В та С) по 100 млн грн кожен.

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