Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay — Finance.ua

Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay Сьогодні 17:35 — Фондовий ринок

Перші 500 клієнтів придбали облігації NovaPay

Власні цінні папери NovaPay, емітентом яких є ТОВ «НоваПей Кредит», придбали вже 500 клієнтів на 200 млн грн.

«NovaPay став першою приватною компанією в Україні, яка у воєнний час випустила корпоративні облігації з публічною пропозицією. Водночас NovaPay першим на ринку запровадив можливість купити власні цінні папери через свій мобільний застосунок. У облігацій NovaPay — вигідна дохідність, це гідна альтернатива депозитам і можливість урізноманітнити напрями інвестицій», — коментує Ігор Приходько, фінансовий директор NovaPay.

Як придбати

У мобільному застосунку цінні папери можна легко придбати за кілька хвилин та у кілька кліків. Для цього необхідно:

зареєструватися в застосунку NovaPay;

на головному екрані вибрати розділ «Накопичення» та натиснути «Купити облігації»;



обрати умови: строк (від 1 до 12 місяців), суму інвестицій (від 1 000 грн). Дохід залежатиме від терміну і сягатиме 18% річних;



підтвердити заявку, підписати документи за допомогою Дія.Підпису та сплатити за облігації. Коли процес купівлі завершиться, клієнт отримає push-сповіщення.



У застосунку можна одразу перевірити розмір прогнозованого доходу, який буде виплачений на картку після закінчення терміну дії угоди про купівлю облігацій, — так само, як клієнти отримують виплату відсотків за депозитами.

Нагадаємо, у грудні 2023 року NovaPay першим серед небанківських фінансових установ презентував мобільний застосунок, у якому доступні усі звичні операції з грошима, а також 20% вигоди, які можна використати для оплати послуг доставки та комісії з післяплати Нової пошти.

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