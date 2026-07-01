Нова пошта відкрила новий логістичний термінал у Молдові

Наразі через термінал проходить у ~35 000 посилок щодня, а нещодавній рекорд становить 80 000 відправлень за добу. Хаб працює з усіма типами відправлень, які доставляються як по Молдові, так і за кордон.
Разом із терміналом запрацював і перший у Молдові фулфілмент-хаб Nova Post. Тепер інтернет-магазини, які користуються фулфілментом у Молдові, можуть ще швидше відправляти замовлення: оформлені до 01:00 покупки доставляються по країні вже наступного ранку.
Раніше компанія «Нова пошта» попередила українців про поширення фейкових вакансій, які шахраї публікують від її імені. Зловмисники використовують бренд і логотип компанії, щоб виманювати персональні та банківські дані користувачів.
У компанії наголошують, що такі оголошення не мають жодного стосунку ані до Нової пошти, ані до інших компаній групи NOVA.