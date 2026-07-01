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Нова пошта відкрила новий логістичний термінал у Молдові

Фондовий ринок
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Нова пошта відкрила новий логістичний термінал у Молдові
Нова пошта відкрила новий логістичний термінал у Молдові
Найбільший хаб у країні площею 3 800 м² запрацював поблизу Кишинева в Молдові.
Він може обробляти до 10 000 посилок на годину, а всі ключові процеси — від сортування до митного оформлення — тепер зосереджені в одному місці, йдеться в пресрелізі компанії.
Середній час доставки вже скоротився на 2 години. Тепер рейси на міжміські напрямки відправляються двічі на добу, а у відділення — кожні 2,5 години.
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Наразі через термінал проходить у ~35 000 посилок щодня, а нещодавній рекорд становить 80 000 відправлень за добу. Хаб працює з усіма типами відправлень, які доставляються як по Молдові, так і за кордон.
Разом із терміналом запрацював і перший у Молдові фулфілмент-хаб Nova Post. Тепер інтернет-магазини, які користуються фулфілментом у Молдові, можуть ще швидше відправляти замовлення: оформлені до 01:00 покупки доставляються по країні вже наступного ранку.
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Раніше компанія «Нова пошта» попередила українців про поширення фейкових вакансій, які шахраї публікують від її імені. Зловмисники використовують бренд і логотип компанії, щоб виманювати персональні та банківські дані користувачів.
У компанії наголошують, що такі оголошення не мають жодного стосунку ані до Нової пошти, ані до інших компаній групи NOVA.
За матеріалами:
Finance.ua
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