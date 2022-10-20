Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях — Finance.ua
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Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях

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Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях
Нова пошта розробила мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, Фото: «Нова пошта»
Нова пошта розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла. Наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
«Мешканці смт Рогань та прилеглих селищ тепер можуть отримувати звичні послуги — прийом та видачу посилок вагою до 10 кг. Розрахуватися за доставку можна через мобільний додаток або автосписанням. Готівка наразі не приймається», — сказано в повідомленні.
Як зазначається, це вже друга модель інноваційного мобільного відділення Нової пошти, яке створене на базі БДФ-контейнера для перевезення посилок.
Нове мобільне відділення має гідравлічні опори, які дозволяють швидко опустити контейнер після транспортування, а також відрегулювати висоту для комфортного обслуговування клієнтів. Воно може обслуговувати до 10 000 посилок за місяць.
Також нова модель обладнана вбудованим поштоматом на 62 комірки, довжиною 3 м і висотою 1,4 м для зручності отримання у найвищій точці.
У поштомат можна відправити речі вагою до 20 кг та розміром 40×60×30 см. Планується, що стіна-поштомат запрацює, коли відновляться обсяги доставки в регіоні.
«Мобільне відділення може працювати як від мережі 220 В, так і від генератора, тому його зручно використовувати на територіях, де немає електронергії. Біля відділення встановлено модуль Starlink і мешканці можуть користуватись інтернетом безкоштовно, щоб зв’язатися з рідними чи замовити товари з інтернет-магазинів та аптек», — повідомляють у компанії.
У найближчих планах компанії виробити та запустити в роботу ще 20 таких мобільних відділень, щоб надавати свої послуги там, де немає світла та змоги швидко відкрити стаціонарне відділення.

Довідка Finance.ua:

  • наразі Нова пошта вже відновила роботу у 50 звільнених населених пунктах у Донецькій області, на Херсонщині та Харківщині;
  • «Нова пошта» відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Воно розташоване у Кракові;
  • через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про запуск нового функціоналу поділилися у компанії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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