«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді — Finance.ua

«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді Вчора 16:32 — Фондовий ринок

«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді

«Нова пошта» відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Воно розташоване у Кракові.

Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.

За його словами, «Нова пошта» планує відкрити до десяти відділень у Польщі за кілька тижнів.

«Два-три тижні — і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків — зустрічай!» — написав він.

Нагадаємо, 7 жовтня «Нова пошта» відкрила перше відділення у Польщі, воно вже працює у Варшаві.

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити відділення в усіх великих містах Польщі, розповів раніше директор «Нової пошти» в Польщі Дмитро Вергун. Він заявляв, що перше відділення зʼявиться у Варшаві вже у вересні.

Вихід на польський ринок — перший етап глобальної експансії, яку задумали власники «Нової пошти». До повномасштабного вторгнення компанія фокусувалася на розвитку в Україні.

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