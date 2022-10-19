«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді — Finance.ua
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«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді

Фондовий ринок
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«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді
«Нова пошта» відкрила відділення у Кракові - ще до десяти відділень у Польщі запрацюють у листопаді
«Нова пошта» відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Воно розташоване у Кракові.
Про це повідомив співвласник компанії Володимир Поперешнюк.
За його словами, «Нова пошта» планує відкрити до десяти відділень у Польщі за кілька тижнів.
«Два-три тижні — і ми відкриємо до 10 відділень у Польщі! А зараз, Краків — зустрічай!» — написав він.
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Нагадаємо, 7 жовтня «Нова пошта» відкрила перше відділення у Польщі, воно вже працює у Варшаві.
До кінця року «Нова пошта» планує відкрити відділення в усіх великих містах Польщі, розповів раніше директор «Нової пошти» в Польщі Дмитро Вергун. Він заявляв, що перше відділення зʼявиться у Варшаві вже у вересні.
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Вихід на польський ринок — перший етап глобальної експансії, яку задумали власники «Нової пошти». До повномасштабного вторгнення компанія фокусувалася на розвитку в Україні.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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