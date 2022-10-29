Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон — Finance.ua

Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон
Нова пошта виходить на міжнародний ринок. Компанія відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Однак треба зважати на додаткові правила, надсилаючи посилку за кордон.
У Новій пошті розповіли, що можна відправляти через митницю, а що ні.
Відправляти поштою можна:
- особисті речі;
- одяг;
- техніку;
- книжки;
- продукти харчування в заводському пакуванні, які не потребують спеціальних умов зберігання (крупи, консерви, сухофрукти тощо) до 10 кг.
Не можна відправляти:
- продукти харчування з особливими умовами зберігання;
- гроші та поштові марки;
- тютюн, алкоголь та наркотичні речовини;
- ліки та вітаміни;
- лаки, фарби, парфуми: легкозаймисті рідини;
- товари тваринного походження;
- товари військового та подвійного призначення;
- насіння;
- антикваріат.
Повний перелік заборонених відправлень можна подивитись тут.
Нагадаємо, 7 жовтня «Нова пошта» відкрила перше відділення у Польщі, воно вже працює у Варшаві.
До кінця року «Нова пошта» планує відкрити відділення в усіх великих містах Польщі, розповів раніше директор «Нової пошти» в Польщі Дмитро Вергун.
Довідка Finance.ua:
- Нова пошта розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла. Наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині;
- через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про запуск нового функціоналу поділилися у компанії.
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