Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон — Finance.ua

Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон Вчора 06:21 — Особисті фінанси

Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон

Нова пошта виходить на міжнародний ринок. Компанія відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Однак треба зважати на додаткові правила, надсилаючи посилку за кордон.

У Новій пошті розповіли , що можна відправляти через митницю, а що ні.

Відправляти поштою можна:

особисті речі;

одяг;

техніку;

книжки;

продукти харчування в заводському пакуванні, які не потребують спеціальних умов зберігання (крупи, консерви, сухофрукти тощо) до 10 кг.

Не можна відправляти:

продукти харчування з особливими умовами зберігання;

гроші та поштові марки;

тютюн, алкоголь та наркотичні речовини;

ліки та вітаміни;

лаки, фарби, парфуми: легкозаймисті рідини;

товари тваринного походження;

товари військового та подвійного призначення;

насіння;

антикваріат.

Повний перелік заборонених відправлень можна подивитись тут

Нагадаємо, 7 жовтня «Нова пошта» відкрила перше відділення у Польщі, воно вже працює у Варшаві.

До кінця року «Нова пошта» планує відкрити відділення в усіх великих містах Польщі, розповів раніше директор «Нової пошти» в Польщі Дмитро Вергун.

Довідка Finance.ua:

Нова пошта розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла. Наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині;

через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про запуск нового функціоналу поділилися у компанії.

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