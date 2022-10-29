Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон — Finance.ua
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Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон

Особисті фінанси
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Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон
Нова пошта на міжнародному ринку: що заборонено надсилати за кордон
Нова пошта виходить на міжнародний ринок. Компанія відкрила уже друге повноцінне відділення за кордоном — у Польщі. Однак треба зважати на додаткові правила, надсилаючи посилку за кордон.
У Новій пошті розповіли, що можна відправляти через митницю, а що ні.
Відправляти поштою можна:
  • особисті речі;
  • одяг;
  • техніку;
  • книжки;
  • продукти харчування в заводському пакуванні, які не потребують спеціальних умов зберігання (крупи, консерви, сухофрукти тощо) до 10 кг.
Не можна відправляти:
  • продукти харчування з особливими умовами зберігання;
  • гроші та поштові марки;
  • тютюн, алкоголь та наркотичні речовини;
  • ліки та вітаміни;
  • лаки, фарби, парфуми: легкозаймисті рідини;
  • товари тваринного походження;
  • товари військового та подвійного призначення;
  • насіння;
  • антикваріат.
Повний перелік заборонених відправлень можна подивитись тут.
Нагадаємо, 7 жовтня «Нова пошта» відкрила перше відділення у Польщі, воно вже працює у Варшаві.
До кінця року «Нова пошта» планує відкрити відділення в усіх великих містах Польщі, розповів раніше директор «Нової пошти» в Польщі Дмитро Вергун.

Довідка Finance.ua:

  • Нова пошта розробила спеціальне мобільне відділення для роботи на деокупованих територіях, де немає світла. Наразі його встановлено у смт Рогань на Харківщині;
  • через мобільний додаток «Нової пошти» можна надати право іншій людині отримати посилку за вас та сплатити її, у разі необхідності. Про запуск нового функціоналу поділилися у компанії.
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За матеріалами:
Finance.ua
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