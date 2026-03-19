0 800 307 555
укр
Нова BMW i3: електрична «трійка» з запасом ходу до 900 км

Технології&Авто
73
BMW офіційно представила i3 2027 року
BMW офіційно представила i3 2027 модельного року — новий електричний седан, який стане найдоступнішим чотиридверним електрокаром бренду. Модель отримала сучасний дизайн і вражаючі технічні характеристики, зокрема великий запас ходу.

Новий дизайн і платформа

Електромобіль виконаний у стилі Neue Klasse — це новий дизайнерський напрям BMW із відсиланнями до класичних моделей. У майбутньому цей стиль використовуватимуть і для інших авто бренду.
Назву i3 вже використовували раніше для компактного електричного хетчбека, але тепер її отримала зовсім інша модель. Водночас нова бензинова BMW 3-Series має з’явитися до кінця 2026 року.
Попри схожий зовнішній вигляд і інтер’єр, електрична та бензинова версії побудовані на різних платформах.

Характеристики та запас ходу

Для BMW i3 підготували кілька модифікацій із різною потужністю. Топова версія отримає двигун на 469 к.с.
Найбільш містка батарея на 108 кВт·год забезпечує запас ходу до 900 км, що є одним із найвищих показників у класі.
Лінійка 3-Series включатиме як бензинові, так і електричні версії — у кузовах седан і універсал. Також очікуються спортивні модифікації: класична BMW M3 з ДВЗ і електрична версія, яка може отримати назву iM3.
Продажі нової BMW i3 мають стартувати вже у 2026 році.
Раніше ми повідомляли, що магазин BMW злив нову лінійку на 2027 рік.
За матеріалами:
Обозреватель
Авто
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems