Нова BMW i3: електрична «трійка» з запасом ходу до 900 км Сьогодні 05:33 — Технології&Авто

BMW офіційно представила i3 2027 року

BMW офіційно представила i3 2027 модельного року — новий електричний седан, який стане найдоступнішим чотиридверним електрокаром бренду. Модель отримала сучасний дизайн і вражаючі технічні характеристики, зокрема великий запас ходу.

Новий дизайн і платформа

Електромобіль виконаний у стилі Neue Klasse — це новий дизайнерський напрям BMW із відсиланнями до класичних моделей. У майбутньому цей стиль використовуватимуть і для інших авто бренду.

Назву i3 вже використовували раніше для компактного електричного хетчбека, але тепер її отримала зовсім інша модель. Водночас нова бензинова BMW 3-Series має з’явитися до кінця 2026 року.

Попри схожий зовнішній вигляд і інтер’єр, електрична та бензинова версії побудовані на різних платформах.

Характеристики та запас ходу

Для BMW i3 підготували кілька модифікацій із різною потужністю. Топова версія отримає двигун на 469 к.с.

Найбільш містка батарея на 108 кВт·год забезпечує запас ходу до 900 км, що є одним із найвищих показників у класі.

Лінійка 3-Series включатиме як бензинові, так і електричні версії — у кузовах седан і універсал. Також очікуються спортивні модифікації: класична BMW M 3 з ДВЗ і електрична версія, яка може отримати назву iM 3 .

Продажі нової BMW i3 мають стартувати вже у 2026 році.

