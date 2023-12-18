Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери — Finance.ua
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Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

Казна та Політика
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Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери
18 грудня польські перевізники розпочинають нову блокаду під'їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.
Про це заявив лідер протестувальників-перевізників Рафал Меклер у Twitter (X), якого цитує «Європейська правда».
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Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації «Об'єднане село». Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.
Як заявлено, фермери долучаться до блокування «у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку».
Польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.
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Нагадаємо, 15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.
Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога — повернути систему дозволів для українських перевізників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Українська правда
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