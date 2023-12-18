Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери — Finance.ua

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

Нова блокада: до акції польських перевізників у Дорогуську долучаться фермери

18 грудня польські перевізники розпочинають нову блокаду під'їзної дороги до пропускного пункту Дорогуськ на кордоні з Україною, до них долучаться і фермери.

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Меклер повідомив, що з 18 грудня до блокування долучаться фермери з організації «Об'єднане село». Блокада має розпочатися о 13:30 за місцевим часом.

Як заявлено, фермери долучаться до блокування «у зв’язку з трагічною ситуацією на польському ринку, спричиненою неконтрольованим напливом зерна з України, браком перспектив на покращення ситуації в жнива 2023 року, а також браком запровадження системних розв’язань з метою захисту вітчизняного ринку».

Польські фермери вимагають зупинки імпорту цукру з України, негайної виплати прямих субсидій, підтримки ставки акцизу на пальне на попередньому рівні, компенсацій для виробників кукурудзи.

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Нагадаємо, 15 грудня Люблінський окружний суд дозволив польським перевізникам поновити протест на пункті пропуску Дорогуськ із 18 грудня, який до того заблокував голова гміни.

Блокада польських перевізників триває з 6 листопада, ключова її вимога — повернути систему дозволів для українських перевізників.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Українська правда За матеріалами:

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