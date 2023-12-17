Як блокування кордону вплине на новорічний стіл — Finance.ua

Як блокування кордону вплине на новорічний стіл Сьогодні 20:40 — Особисті фінанси

Як блокування кордону вплине на новорічний стіл

У Торгово-промисловій палаті України розповіли, чи фіксується вже суттєве зменшення асортименту певних продуктів на українських полицях через блокування польського кордону.

В ефірі загальнонаціонального телемарафону її президент Геннадій Чижиков зазначив, що напередодні зимових свят питання наявності продуктів та їх вартості завжди турбує українців.

«Ми дивимось, що продукти, які входять у так звані стандартні набори наших улюблених салатів та борщу, більш-менш під контролем. Тут саме головне, що більшість цих продуктів українського виробництва, тому дуже хвилюватись, що з ними щось буде не так, не потрібно… Трохи зростає ціна на м’ясо, але, в той же час, вона падає на борошно. Китайська гречка нам теж вже не потрібна», — акцентував він.

Можуть виникнути деякі проблеми з цитрусовими, які є важливим атрибутом новорічного столу і завозяться з-за кордону, каже Чижиков. «Основні центри, з яких везуть цитрусові, це склади в Європі - Гамбург та Роттердам. А для України головний поставник цього важливого новорічних продукту — це Греція, Туреччина. Тому, вони йдуть в більшості через такі країни як Румунія та Молдова.

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Тут деякі проблеми можуть бути, але я б не став дуже песимістично до цього ставитись. Так, деякі перебої будуть, але не так, щоб ми побачили це дуже сильно на наших полицях", — зазначив Чижиков.

Більш складне питання щодо імпорту польських молочних продуктів, а також деяких видів сирів. «Тут питання трохи складніше. Я спілкувався з виробниками молочних продуктів і тут вже залежність двох країн. Польська сторона теж залежить від української молочної сировини, так як і ми. Наші два ринки доповнювали один одного протягом останнього року-двох.

З точки зору молочної продукції, колеги з асоціації виробників кажуть, що більшості продукції вистачить. По деяким сирам, перш за все сирам «високої гами», які завозяться з Італії, Франції чи Польщі, це так, трошки проблема є. Але, тут більше питання вартості, щоб вистачило грошей, тому що це досить дорогі продукти", — пояснив Чижиков.

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УНІАН За матеріалами:

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