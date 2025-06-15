Норвегія збільшує податки для туристів — Finance.ua

Норвегія збільшує податки для туристів
Норвезькі законодавці схвалили запровадження податку на туризм, покликаного стримати наплив відвідувачів у країну та отримати додаткове фінансування для туристичної інфраструктури.
Про це пише RFI.
«Закон запроваджує тривідсотковий податок на проживання, а також може застосовуватися до круїзних лайнерів, які зупиняються в районах, особливо постраждалих від туризму», — йдеться у матеріалі.
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Гроші, зібрані коштом податку, будуть спрямовані виключно на покращення туристичної інфраструктури Норвегії.
За офіційними даними норвезької влади, минулого року в країні було зареєстровано рекордні 38,4 млн ночівель, з них понад 12 млн припадають на іноземців.
Мальовничі фіорди Норвегії приваблюють дедалі більше туристів.
«Однак громадські вбиральні та парковки в деяких місцях перевантажені, що викликає напруженість серед місцевих жителів», — йдеться у матеріалі.
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