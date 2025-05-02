Популярний регіон Іспанії відклав підвищення туристичного податку — Finance.ua

Популярний регіон Іспанії відклав підвищення туристичного податку Сьогодні 21:10 — Світ

Популярний регіон Іспанії відклав підвищення туристичного податку

Каталонія, яка є найпопулярнішим туристичним регіоном Іспанії, оголосила про відтермінування запропонованого підвищення туристичного податку, спрямованого на розв’язання проблеми надмірного туризму

Про це пише The Independent

Запровадження підвищеного податку, спочатку заплановане на травень 2025 року, було відкладено щонайменше до жовтня.

Уряд вирішив відмовитися від своїх планів запровадити підвищення податків шляхом прийняття відповідного декрету. Замість цього чиновники подали пропозицію на розгляд обласного парламенту — крок, спрямований на пом’якшення потенційних юридичних проблем.

Запропонований податок було запроваджено з метою розв’язання місцевої проблеми — житлової кризи.

«Щонайменше чверть доходів, отриманих від туристичного податку, спрямують на усунення нестачі житла та різкого зростання орендної плати, що є основною проблемою для місцевих мешканців», — пообіцяв уряд.

Чинний податковий діапазон наразі застосовується до гостей готелів і пасажирів круїзних лайнерів залежно від того, наскільки розкішним є їхнє розміщення.

Є і критика

Асоціація туристичних апартаментів Барселони Apartur виступила проти запропонованого підвищення, стверджуючи, що будь-який ріст вартості подорожі має відбуватися поступово. Асоціація стверджує, що це зробить відпочинок дорожчим для мандрівників.

Останні статистичні дані показують, що за перші два місяці 2025 року туристичні прибуття до Каталонії зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Однак, ці темпи зростання відстають від темпів Мадрида, де кількість туристів за той самий період збільшилася на 13%. Варто зазначити, що Мадрид не стягує туристичний податок.

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Ці цифри свідчать про те, що зусилля Каталонії з управління надмірним туризмом, включаючи обмеження на видачу нових готельних ліцензій у центральній частині Барселони, можуть мати позитивний вплив.

На противагу цьому, вартість готельних номерів у Барселоні за останній рік зросла на 10%, що значно випереджає середній показник по Іспанії, який становить 3%.

Телеканал 24 За матеріалами:

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