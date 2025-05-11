Гаваї підвищують податки для туристів для боротьби з кліматичними змінами — Finance.ua

Гаваї підвищують податки для туристів для боротьби з кліматичними змінами Сьогодні 03:07 — Світ

Гаваї підвищують податки для туристів для боротьби з кліматичними змінами

На Гаваях вперше у США ухвалили закон, що підвищує податок на тимчасове проживання для боротьби з кліматичними змінами.

Про це пише The Guardian.

Чому підвищують податки для туристів

Так хочуть зібрати кошти для захисту довкілля й підвищити готовність до природних катастроф, спричинених кліматичною кризою.

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Відповідну ініціативу підтримує губернатор штату Джош Грін і, як очікується, підпише закон.

«Гаваї справді встановлюють новий стандарт у боротьбі з кліматичною кризою», — каже губернатор.

Законопроєкт додає 0,75% до чинного податку на проживання в готелі та тимчасову оренду житла.

Він також вводить новий податок у 11% на послуги круїзних лайнерів, розрахований пропорційно до кількості днів, проведених у гаванях Гаваїв.

На що спрямують кошти

Завдяки цим змінам штат щорічно отримуватиме близько 100 мільйонів доларів, за попередніми оцінками.

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Ці кошти спрямують на поповнення піску на пляжах Вайкікі, впровадження спеціальних кріплень для дахів, які допомагають будинкам витримувати сильні вітри та шторми, а також на розчищення легкозаймистих трав — таких, як ті, що спричинили масштабну пожежу в Лахайні у 2023 році.

Скільки тепер платитимуть туристи

На Гаваях вже беруть податок у розмірі 10,25% на короткострокову оренду житла, а з 2026 року його збільшать до 11%.

Деякі округи штату окремо стягують ще 3% податку на проживання, а також туристи повинні сплачувати 4,712% загального акцизного податку, що застосовують до майже до всіх товарів і послуг.

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Загалом податковий рахунок, який сплачує турист, підніметься до 18,712%. Це один із найвищих показників у США.

Водночас губернатор штату вважає, що ці підвищення незначні й туристи не відчують великої різниці.

На його думку, багато туристів приїжджають до штату, щоб насолодитися природою, тому вони будуть раді виділяти кошти на захист берегових ліній та громад.

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The Village Україна За матеріалами:

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