Який податок на сміття в Іспанії: розміри з 10 квітня — Finance.ua

Який податок на сміття в Іспанії: розміри з 10 квітня Сьогодні 18:33 — Світ

Який податок на сміття в Іспанії: розміри з 10 квітня

З 10 квітня в Іспанії набирає чинності новий податок на вивезення й утилізацію сміття, який стосується всіх міст із населенням понад 5 000 осіб.

Збір є частиною закону про «циркулярну економіку» і поширюється як на приватних власників житла, так і на бізнес.

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Суми податку визначаються по-різному:

У Мадриді — від 34,5 € до 158,9 € на рік плюс надбавка за кількість сміття.

У Вальядоліді — фіксована ставка 51,5 € плюс коефіцієнт залежно від площі житла та кількості мешканців.

У Севільї — 1,14 € на місяць за кожного зареєстрованого мешканця.

У Барселоні, Валенсії, Малазі розмір податку залежить від обсягу споживання води.

Оплата здійснюватиметься щороку (наприклад, у Барселоні, Мадриді, Пальмі) або двічі на рік (у Малазі, Мурсії).

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Які пільги

Пільги передбачені для пенсіонерів, отримувачів мінімального доходу та вразливих категорій. У Барселоні також передбачено знижку для тих, хто сортує сміття.

Нагадаємо, суди в Барселоні в Іспанії дозволили відключати окупасам воду і світло.

У Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків. Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).

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