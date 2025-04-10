Який податок на сміття в Іспанії: розміри з 10 квітня — Finance.ua

Який податок на сміття в Іспанії: розміри з 10 квітня
З 10 квітня в Іспанії набирає чинності новий податок на вивезення й утилізацію сміття, який стосується всіх міст із населенням понад 5 000 осіб.
Збір є частиною закону про «циркулярну економіку» і поширюється як на приватних власників житла, так і на бізнес.
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Суми податку визначаються по-різному:
- У Мадриді — від 34,5 € до 158,9 € на рік плюс надбавка за кількість сміття.
- У Вальядоліді — фіксована ставка 51,5 € плюс коефіцієнт залежно від площі житла та кількості мешканців.
- У Севільї — 1,14 € на місяць за кожного зареєстрованого мешканця.
- У Барселоні, Валенсії, Малазі розмір податку залежить від обсягу споживання води.
Оплата здійснюватиметься щороку (наприклад, у Барселоні, Мадриді, Пальмі) або двічі на рік (у Малазі, Мурсії).
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Які пільги
Пільги передбачені для пенсіонерів, отримувачів мінімального доходу та вразливих категорій. У Барселоні також передбачено знижку для тих, хто сортує сміття.
Нагадаємо, суди в Барселоні в Іспанії дозволили відключати окупасам воду і світло.
У Барселоні проблема незаконного захоплення житла, або окупасів, є найбільш поширеною в Іспанії, де в 2023 році було зареєстровано 4610 таких випадків. Після Барселони найвищі показники в Мадриді (1516 випадків) та Валенсії (828 випадків).
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