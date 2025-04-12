Норвегія виділяє кошти на підготовку української бригади — Finance.ua

Норвегія виділяє кошти на підготовку української бригади
Норвегія надасть 10 мільярдів крон (830 мільйонів євро) на підготовку та оснащення української бригади.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.
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Бригада формується у співпраці з країнами Північної Європи та Балтії. Йдеться не про створення абсолютно нової частини, а про підсилення вже наявних українських бригад — меншими підрозділами, які можуть швидко інтегруватися.
За словами міністра оборони країни Торе Оншууса Сандвіка, Норвегія відіграє провідну роль у цій ініціативі, беручи участь у постачанні обладнання, боєприпасів та у підготовці військових.
Метою є створення повноцінної бойової одиниці сухопутних військ, яка здатна діяти самостійно.
Кількість особового складу бригади зазвичай становить від 3 до 5 тисяч військових. Проєкт є гнучким і масштабованим.
Окремо міністр оборони Норвегії провів зустріч з українським колегою Рустемом Умеровим. Обговорювали також підтримку України в межах інших міжнародних ініціатив.
Зокрема, Норвегія приєдналася до коаліції безпілотників та підписала меморандум про вступ до коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внесок до пакета під керівництвом Великої Британії передбачає постачання радарних систем та дронів.
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