Норвегія виділяє кошти на підготовку української бригади — Finance.ua

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Норвегія виділяє кошти на підготовку української бригади

Казна та Політика
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Норвегія виділяє кошти на підготовку української бригади
Норвегія виділяє кошти на підготовку української бригади
Норвегія надасть 10 мільярдів крон (830 мільйонів євро) на підготовку та оснащення української бригади.
Про це повідомили у Міністерстві оборони Норвегії.
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Бригада формується у співпраці з країнами Північної Європи та Балтії. Йдеться не про створення абсолютно нової частини, а про підсилення вже наявних українських бригад — меншими підрозділами, які можуть швидко інтегруватися.
За словами міністра оборони країни Торе Оншууса Сандвіка, Норвегія відіграє провідну роль у цій ініціативі, беручи участь у постачанні обладнання, боєприпасів та у підготовці військових.
Метою є створення повноцінної бойової одиниці сухопутних військ, яка здатна діяти самостійно.
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Кількість особового складу бригади зазвичай становить від 3 до 5 тисяч військових. Проєкт є гнучким і масштабованим.
Окремо міністр оборони Норвегії провів зустріч з українським колегою Рустемом Умеровим. Обговорювали також підтримку України в межах інших міжнародних ініціатив.
Зокрема, Норвегія приєдналася до коаліції безпілотників та підписала меморандум про вступ до коаліції з радіоелектронної боротьби (РЕБ). Внесок до пакета під керівництвом Великої Британії передбачає постачання радарних систем та дронів.
За матеріалами:
РБК-Україна
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