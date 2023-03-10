НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду — Finance.ua

НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

НКРЕКП розгляне поетапне підвищення тарифів на воду

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП) планує у березні 2023 року включити до порядку денного засідання у формі відкритого слухання питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення.

Про це повідомляється на сайті НКРЕКП.

Наразі опрацьовується можливість встановлення вказаних тарифів двома етапами: з 1 квітня та з 1 липня, з урахуванням зазначених в обґрунтувальних матеріалах підходів, додали в Комісії.

"Зокрема, проєкти тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення були ретельно перевірені, їх зміна відповідає вимогам чинного законодавства.

З метою стримування фінансового навантаження на споживачів, та в той же час для забезпечення їх послугами централізованого водопостачання та централізованого водовідведення належної якості регулятором були мінімізовані витрати у структурі тарифів", — йдеться у повідомленні.

Довідка Finance.ua:

прем’єр-міністр Денис Шмигаль пообіцяв, що соціально незахищені верстви населення не постраждають від необхідності відновлювати зруйновану енергетику за рахунок перегляду тарифів;

наразі у Кабміні працюють декілька робочих груп, які розглядають різні варіанти перегляду тарифів на електроенергію. Одна з них передбачає модифікацію системи субсидій, інші — різні тарифи залежно від обсягів споживання. До обговорення підключили й Мінсоцполітики.



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Економічна Правда За матеріалами:

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