НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів Сьогодні 10:15 — Фондовий ринок

НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.

Про це свідчить інформація на сайті НКЦПФР.

«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — сказано в повідомленні.

Хто потрапив до списку:

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі « Захист прав інвесторів ».

Нагадаємо, у травні НКЦПФР оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 24 кейси. А в квітні комісія включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 компаній.

Довідка Finance.ua:

скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;

проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;

вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.

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