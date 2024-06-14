НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів — Finance.ua

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НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів

Фондовий ринок
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НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів
НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Про це свідчить інформація на сайті НКЦПФР.
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — сказано в повідомленні.

Хто потрапив до списку:

Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо, у травні НКЦПФР оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 24 кейси. А в квітні комісія включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 компаній.

Довідка Finance.ua:

  • скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
  • проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
  • вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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