НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів — Finance.ua

НКЦПФР визнала ненадійними ще 14 інвестпроєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще 14 кейсів.
Про це свідчить інформація на сайті НКЦПФР.
«Вкотре нагадуємо потенційним інвесторам про значні ризики пов’язані з інвестування через осіб, діяльність яких на території України жодним чином не регулюється», — сказано в повідомленні.
Хто потрапив до списку:
- Gerchik & Co Stocks
- Finteria
- Investizo
- LiquidityX
- ActivTrades
- LCG
- PaxForex
- SFCrypto
- Bitdeer
- AST Mining
- ForexMart
- Tradeview Financial Markets SAC
- PO Trade
- Trust Capital
Повний перелік проєктів наведений на офіційній веб-сторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо, у травні НКЦПФР оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 24 кейси. А в квітні комісія включила до списку ненадійних інвестпроєктів ще 14 компаній.
Довідка Finance.ua:
- скам-проєкт — це шахрайський інвестиційний проєкт. Він може бути фальшивим від початку або стати таким у процесі;
- проєкт можна назвати звичайною фінансовою пірамідою, так як він існує завдяки коштам інвесторів. Якщо таких немає, то проєкт закривається, тобто перетворюється в скам;
- вкладникам наполегливо рекомендують бути гранично уважними при виборі проєкту для інвестування.
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