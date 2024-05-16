НКЦПФР визнала ненадійними ще 24 інвестпроєкти — Finance.ua

НКЦПФР визнала ненадійними ще 24 інвестпроєкти Сьогодні 09:38 — Особисті фінанси

НКЦПФР визнала ненадійними ще 24 інвестпроєкти

Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) оновила перелік ненадійних інвестиційних проєктів, додавши до нього ще 24 кейси.

Про це повідомляє пресслужба НКЦПФР.

Як наголошує комісія, діяльність цих кейсів на території України жодним чином не регулюється.

Так, комісія включила до списку такі трейдерські компанії:

Bit-X Club — https://bit-x-club.pro/

ACY Securities — https://acyhk.com/ru/ https://acy.com/ru/

Revolution FX — https://revolutionfx.pro/

FxPro — https://www.fxpro.investments/

Trust Funds — https://trust-funds.org/

AVAFX — https://avafxglobal.com/

Moneta Markets — https://www.monetamarkets.com/ru/

Nsfx — https://www.nsfx.com/ru/

Growup Capitals — https://growupcapitals.com/

Cap24Trade — https://cap24trade.com/

FinWay — https://finwaymarket.net/

Ledtrino — https://ledtrino.com/

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1000X — https://1000x.live/

IQMining — https://iqmining.com/ru

Oil Folex Ai — https://oilfolexai.com/ru/

Stability International Platform — https://stabilityin.com/

Simple Miner — https://simpleminers.com/

Currency miner — https://currencyminer.com/

AglobalTrade — https://ru.aglobaltrade.com/

Land Prime — https://www.landprime.com/

Crypto Military — https://cryptomilitary.tilda.ws/

One Capital — https://onecapital.com.ua/ukr/

Dolphin Traders — https://dolphin-traders.com/

онлайн-школа Svikk — https://svikk.biz/

Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці Комісії в розділі «Захист прав інвесторів». У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори, керуючись «10 ознаками сумнівності інвестиційного проєкту», можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до Комісії на еmail: info@nssmc.gov.ua

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