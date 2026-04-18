На що звертати увагу при виборі першого банківського продукту Сьогодні 12:18 — Особисті фінанси

Як обрати банківський продукт, Фото: freepik

Банківські продукти допомагають керувати грошима: зберігати, витрачати й примножувати. Для тих, хто лише починає свій фінансовий шлях, особливо важливо обрати оптимальний інструмент для збереження грошей та зручних розрахунків.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , як не розгубитися та обрати саме те, що потрібно.

Як обрати банківський продукт

1. Визначте свою мету

Насамперед варто визначити, для яких цілей потрібен банківський продукт — щоденні витрати, накопичення чи онлайн-розрахунки. Від цього залежить тип рахунку або платіжної картки.

2. Звертайте увагу на комісії

Експерти радять перевірити, чи не передбачені додаткові комісії за відкриття рахунку, обслуговування картки, зняття готівки чи перекази.

3. Зручний мобільний банкінг

Мобільний банкінг має бути зручним інструментом для вас — простим у використанні, зрозумілим і комфортним для щоденних операцій.

4. Безпека

Обирайте банки, які дотримуються правил безпеки при проведенні фінансових операцій, пропонують двофакторну аутентифікацію, сповіщення про операції та можливість швидко заблокувати картку.

5. Бонуси та кешбеки

За словами фахівців, попри популярність бонусів і кешбеку, вони не повинні бути головним фактором вибору.

6. Читайте умови договору

Обираючи банківський продукт, варто уважно ознайомитися з договором та переконатися, що розумієте всі умови й обов’язки.

7. Захист вкладів

Банки пропонують різні депозитні продукти, які дозволяють не лише зберігати кошти, а й отримувати дохід. Відсотки за вкладами допомагають частково компенсувати вплив інфляції, що робить їх вигіднішою альтернативою зберіганню готівки вдома.

Звертайте увагу, чи є обраний банк учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так ви можете бути впевненим, що кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у банках, захищені:

Під час воєнного стану та ще три місяці після його завершення депозити відшкодовуються у повному обсязі.

Після трьох місяців з дня припинення воєнного стану, Фонд гарантуватиме відшкодування коштів у розмірі вкладу, але не більше 600 тисяч гривень.

Додатково експерти зазначають, для студентів важливо обирати банківські продукти, які поєднують зручність, вигідні умови, низькі комісії, кешбек, безкоштовне обслуговування та перекази коштів.

Батькам варто звернути увагу на дитячі картки, які дозволяють контролювати витрати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.