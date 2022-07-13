НКЦПФР допустила до обігу новий випуск облігацій — Finance.ua
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НКЦПФР допустила до обігу новий випуск облігацій

Фондовий ринок
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НКЦПФР допустила до обігу новий випуск облігацій
НКЦПФР допустила до обігу новий випуск облігацій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку включила до переліку цінних паперів, операції з якими дозволені на вторинному ринку під час війни, новий випуск державних облігацій.
Про це повідомила пресслужба регулятора.
Зокрема до обігу допустили облігації з міжнародним ідентифікаційним кодом випуску UA4000226211. Валюта випуску — долари США, дата погашення — 13.10.2022.
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу. Зокрема комісія відкрила можливість для здійснення клірингових операцій та внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Мова йде про зняття обмежень на проведення операцій з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
Також НКЦПФР додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
За матеріалами:
Finance.ua
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