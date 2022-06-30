НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій — Finance.ua

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НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій

Фондовий ринок
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НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій
НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу.
Про це йдеться в релізі регулятора.
Зокрема комісія відкрила можливість для здійснення клірингових операцій та внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Мова йде про зняття обмежень на проведення операцій з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
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Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
До речі, на платформі aStake можна пасивно заробляти на криптовалюті без технічних знань та спеціального обладнання з мінімальними інвестиціями від $15.

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За матеріалами:
Фінансовий клуб
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