НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій — Finance.ua

НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу.
Про це йдеться в релізі регулятора.
Зокрема комісія відкрила можливість для здійснення клірингових операцій та внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Мова йде про зняття обмежень на проведення операцій з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».
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Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
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