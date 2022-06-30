НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій — Finance.ua

НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій Вчора 17:18 — Фондовий ринок

НКЦПФР розширила можливості для клірингових операцій

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку доповнила перелік дозволених операцій на ринках капіталу.

Про це йдеться в релізі регулятора.

Зокрема комісія відкрила можливість для здійснення клірингових операцій та внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів. Мова йде про зняття обмежень на проведення операцій з дотриманням принципу «поставка цінних паперів проти оплати».

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Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.

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