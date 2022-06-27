НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua
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НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів

Фондовий ринок
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
Про це йдеться у релізі Комісії.
Зокрема НКЦПФР звертає увагу на неблагонадійність таких фінансових проєктів:
  • AmberFX,
  • BB Team Pro,
  • ConcordInvest,
  • Safe Invest,
  • FBS,
  • Barclay Stone LTD,
  • Enterprise London Limited.
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Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила проводити операції з первинного розміщення цінних паперів. Зміни стосуються у тому числі цінних паперів інститутів спільного інвестування.
Втім, стосовно публічного розміщення цінних паперів наразі діє обмеження.
До речі, отримати кілька тисяч гривень за 10-20 хвилин собі на картку цілком реально. Для цього достатньо скористатися сервісом Finance.ua.
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За матеріалами:
Finance.ua
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