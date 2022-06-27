НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів Вчора 16:32 — Фондовий ринок

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.

Про це йдеться у релізі Комісії.

Зокрема НКЦПФР звертає увагу на неблагонадійність таких фінансових проєктів:

AmberFX,

BB Team Pro,

ConcordInvest,

Safe Invest,

FBS,

Barclay Stone LTD,

Enterprise London Limited.

Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».

Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила проводити операції з первинного розміщення цінних паперів. Зміни стосуються у тому числі цінних паперів інститутів спільного інвестування.

Втім, стосовно публічного розміщення цінних паперів наразі діє обмеження.

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