НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів — Finance.ua

НКЦПФР доповнила список сумнівних інвестиційних проєктів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку додала до списку ненадійних інвестиційних проєктів ще сім кейсів та рекомендує інвесторам враховувати цю інформацію у своїй діяльності.
Про це йдеться у релізі Комісії.
Зокрема НКЦПФР звертає увагу на неблагонадійність таких фінансових проєктів:
- AmberFX,
- BB Team Pro,
- ConcordInvest,
- Safe Invest,
- FBS,
- Barclay Stone LTD,
- Enterprise London Limited.
Повний перелік проєктів наведений на офіційному вебсайті Комісії в розділі «Захист прав інвесторів».
Нагадаємо, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку дозволила проводити операції з первинного розміщення цінних паперів. Зміни стосуються у тому числі цінних паперів інститутів спільного інвестування.
Втім, стосовно публічного розміщення цінних паперів наразі діє обмеження.
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