Nissan зупиняє розробку електричного Qashqai Сьогодні 05:24 — Технології&Авто

Nissan Qashqai e-Power

Nissan припинила роботу над електричною версією своєї найпопулярнішої моделі в Європі Qashqai, на тлі того, як японський автовиробник скорочує свій модельний ряд і видатки, з посиланням на шість джерел, обізнаних з цим питанням.

Про це повідомляє Reuters.

У чому причина

Зупинка без розголосу розробки повністю електричного Qashqai відбувається на тлі того, що традиційні конкуренти та нові китайські учасники ринку завалюють Європу доступними альтернативами.

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Хоча відкладення проєкту заощадить гроші, Nissan може не вивести автомобіль на ринок до початку наступного десятиліття, якщо переосмислить свою позицію, що, імовірно, залишить його позаду конкурентів у ключовому сегменті ринку.

У 2023 році Nissan зобов’язався створювати електромобільну версію свого кросовера (SUV) Qashqai на Сандерленді, найбільшому автомобільному заводі Британії, план, який на той час був схвалений урядом Великої Британії як такий, що закріплює її позиції як глобального центру виробництва електромобілів. На той час компанія не уточнила терміни випуску електричної версії.

Однак, з того часу автовиробник розпочав масштабну глобальну реструктуризацію і наразі веде переговори з Лондоном щодо забезпечення фінансової підтримки для оновленої дорожньої карти для заводу, яка очікується в найближчі місяці, як ексклюзивно повідомило Reuters минулого тижня.

Очікується, що ця заява прояснить його свіжі плани щодо електричного Qashqai, розробка якого була зупинена на початку минулого року, за словами джерел.

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На цьому заводі вже виробляється електричний компактний Leaf, а в квітні компанія представила електричний кросовер Juke, який буде там виготовлятися.

Навіть якщо Nissan перезапустить проект Qashqai EV, він не вийде на ринок до початку 2030-х років, повідомили два джерела.

У своїй заяві Nissan не розповів про свої плани щодо повністю електричного Qashqai, але заявив, що залишається відданим розширенню своєї «електрифікованої» лінійки, яка включає гібридні моделі.

Компанія додала, що європейський ринок зазнав «значної волатильності» попиту на електромобілі та що вона дотримується «збалансованої» стратегії електрифікації.

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Nissan вже продає Qashqai як бензиновий та гібридний автомобіль, і ця модель становила близько 45% від загального обсягу продажів компанії з 330 000 автомобілів у Європі у 2025 році, згідно з даними про продажі, проаналізованими Reuters.

За рішенням відкласти виробництво електричного Qashqai стоїть ширша переоцінка модельного ряду автовиробника.

На початку цього року Nissan підтвердив, що припинить плани щодо виробництва двох електричних кросоверів на своєму заводі в Кантоні, у штаті Міссісіпі в США, і натомість зосередиться на гібридних моделях. У світовому масштабі компанія заявила, що скоротить кількість своїх моделей з 56 до 45.

УНН За матеріалами:

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