9 найкращих електричних хетчбеків (фото) Сьогодні 03:24 — Технології&Авто

9 нових електромобілів, які ламають стереотипи, Фото: autobuzz

Чутки про смерть класичних хот-хетчів виявилися сильно перебільшеними. Ера електрифікації не лише зберігає цей унікальний клас автомобілів, а й виводить його на абсолютно новий рівень динаміки та технологій. Сучасний ринок пропонує вражаюче різноманіття «заряджених» електрокарів — від компактних міських моделей до справжніх технологічних монстрів.

Про це свідчить рейтинг від Top Gear.

Hyundai Ioniq 5 N

Цей електромобіль стирає межі між хетчбеками та суперкарами. Завдяки божевільній потужності у 641 кінську силу він розганяється до першої сотні всього за 3,4 секунди.

Завдяки системі векторизації крутного моменту, спеціальному дрифт-режиму та геніальній імітації перемикання передач, модель дарує чисті емоції від водіння.

Hyundai Ioniq 5 N

Cupra Born VZ

Спортивний родич Volkswagen ID.3 GTX, який виглядає динамічніше та пропонує вишуканіший інтер’єр.

У стандартній комплектації автомобіль оснащується чіпкими трековими шинами, що робить його керування надзвичайно гострим та слухняним на крутих віражах.

Cupra Born VZ

Cupra Raval VZ

Перший представник абсолютно нового покоління компактних електромобілів від VW Group. Передня вісь отримує 223 кінські сили через електронний диференціал та фірмову систему адаптивного шасі.

Модель демонструє розгін до 100 км/год за 6,8 секунди та дарує той самий класичний задиристий характер, а можливість повністю вимкнути ESP сьогодні є справжнім подарунком для ентузіастів.

Cupra Raval VZ

Volkswagen ID.3 GTX

Класичний універсальний солдат із заднім приводом, потужність — 322 кінські сили. Автомобіль демонструє гостре кермування, чудово налаштовану підвіску для звивистих другорядних доріг та впевнений розгін до сотні за 5,7 секунди.

Volkswagen ID.3 GTX

Abarth 500e

Стильна та харизматична версія міського малюка Fiat 500e. Нехай скромні 155 кінських сил та 7 секунд до сотні не вводять вас в оману — цей електрокар підкорює своєю маневреністю, легкістю та неймовірним азартом під час щоденних міських поїздок.

Abarth 500e

Alpine A290

Спортивний кузен нового ретро-хіта Renault 5. Маючи у своєму розпорядженні 220 кінських сил та розгін до 100 км/год за 6,4 секунди, він робить ставку на легкість конструкції та філігранну керованість у поворотах, а не на прямолінійну потужність.

Alpine A290

Mini JCW Electric

Справжня кишенькова ракета з жорсткою спортивною підвіскою та потужністю 255 кінських сил. Він вистрілює до 100 км/год за 5,9 секунди, пропонуючи водієві безкомпромісне гоночне кермування, хоча й вимагає ідеально рівного дорожнього покриття.

Mini JCW Electric

Abarth 600e

Екстремальний хот-хетч, побудований на базі кросовера Fiat 600e. Завдяки заниженій підвісці, агресивному обвісу, потужності у 276 кінських сил та справжньому механічному диференціалу підвищеного тертя, цей автомобіль максимально зібраний та швидкий на треку.

Abarth 600e

MG4 XPower

Ідеальний вибір для тих, хто понад усе цінує шалену динаміку за розумні гроші. Маючи у своєму арсеналі повний привід, потужність 429 кінських сил та розгін до 100 км/год за неймовірні 3,8 секунди, цей автомобіль є найдешевшим способом отримати динаміку суперкара.

MG4 XPower

Найгарячіші очікувані новинки сезону

Світові автовиробники активно готують до виходу нове покоління заряджених електричних моделей.

Honda Super-N

Абсолютно унікальний погляд на клас хот-хетчів, створений на базі мініатюрного кей-кара. Він матиме потужність 94 кінські сили з функцією короткочасного бусту та імітацією перемикання передач, що зробить його надзвичайно веселою міською іграшкою за доступною ціною.

Honda Super-N

Leapmotor B05 Ultra

Перспективний китайський хот-хетч C-класу від бренду, який активно розвивається у партнерстві з концерном Stellantis. Версія Leapmotor B05 Ultra отримає задній привід потужністю 241 кінську силу, розгін до сотні за 5,9 секунди та повністю перероблене спортивне шасі.

Leapmotor B05 Ultra

Peugeot e-208 GTi

Довгоочікуване відродження легендарного шильдика на базі сучасної електричної платформи від Stellantis. Хетчбек отримає передній привід потужністю 276 кінських сил, механічний самоблок, покращене охолодження батареї та розгін до 100 км/год за 5,5 секунди.

Peugeot e-208 GTi

Vauxhall Corsa GSE

Технічний близнюк французького родича від Peugeot, який ділить із ним ту саму платформу, двигун та диференціал. Головною відмінністю британської версії стане унікальне фірмове оформлення інтер’єру зі спортивними сидіннями у стильну шотландську клітинку.

Vauxhall Corsa GSE

Volkswagen ID Polo GTI

Німецький бренд повертається до класичних та улюблених назв. Модель Volkswagen ID Polo GTI буде побудована на одній платформі з іспанським Cupra Raval VZ та отримає передній привід потужністю 223 кінські сили, традиційний лаконічний інтер’єр та безліч фірмових деталей у стилі ретро.

Volkswagen ID Polo GTI

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