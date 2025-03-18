Nissan уперше випробував безпілотні авто на міських вулицях — Finance.ua

Nissan уперше випробував безпілотні авто на міських вулицях 18.03.2025, 00:27 — Технології&Авто

Nissan уперше випробував безпілотні авто на міських вулицях

Один з найбільших світових автовиробників Nissan Motor вперше випробував свої безпілотні транспортні засоби у звичайному міському трафіку на вулицях японського міста Йокогама, де розташований головний офіс компанії.

Про це повідомляє Kyodo News

До тестувань залучалися кілька модифікованих мінівенів Nissan Serena, які з представниками преси на задніх сидіннях проїхали 4 кілометри вулицями міста від штаб-квартири Nissan до сусіднього району розваг на набережній та в зворотному напрямку.

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Транспортні засоби рухались перехрестями, чекали на пішохідних переходах, доки пройдуть люди, та маневрували навколо припаркованих на вулиці автомобілів, дотримуючись встановленого для руху в місті обмеження швидкості 40 км/год.

Щоб забезпечити точні зчитування навколишнього середовища, кожен автомобіль обладнано 29 камерами, а для безпеки в їх салонах перебували працівники компанії, готові у разі непередбаченої ситуації натиснути кнопку аварійної зупинки.

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Автономність транспортного засобу оцінювалась за шестирівневою шкалою від 0, що означає відсутність автономії, до 5 — повністю автономне водіння. Протестовані мінівени Nissan відповідають рівню 2, або частковій автоматизації, за якої транспортний засіб може самостійно кермувати й прискорюватись, але втручання людини в управління ним усе ще можливе.

Отримані під час останніх випробувань дані будуть проаналізовані фахівцями Nissan та враховані під час наступних подібних тестів на вулицях міста, які плануються в Йокогамі у вересні та жовтні, а за два роки, у 2027-му, в трьох-чотирьох інших містах країни.

Компанія також планує до 2027 року розробити безпілотні транспортні засоби 4-го рівня автоматизації, за якого вони будуть здатні виконувати практично всі завдання, пов’язані з поїздками містом.

Укрінформ За матеріалами:

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