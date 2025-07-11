Nissan почав скорочувати виробництво нового Leaf через дефіцит комплектуючих — Finance.ua
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Nissan почав скорочувати виробництво нового Leaf через дефіцит комплектуючих

Технології&Авто
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Nissan почав скорочувати виробництво нового Leaf через дефіцит комплектуючих
Nissan почав скорочувати виробництво нового Leaf через дефіцит комплектуючих
Японський автовиробник Nissan зіткнувся з дефіцитом запчастин, пов’язаних з рідкісноземельними елементами, через що скорочує виробництво нещодавно представленого кросовера Leaf.
Хоча модель ще не надійшла у продаж, повідомлення з Японії свідчать про те, що автовиробник скорочує виробництво через обмеження на експорт рідкоземельних елементів, запроваджені Китаєм.
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Reuters, посилаючись Kyodo News, зазначає, що обмеження призвели до дефіциту запчастин, хоча конкретика залишається невідомою. Комплектуючі з рідкоземельних металів є критично важливими у галузі автомобілебудування, тому експортні обмеження Китаю впливають на низку автовиробник, зокрема Ford та Suzuki.
В кризовій ситуації також і постачальники, оскільки вони не завжди отримуватимуть необхідні матеріали. Фактично, Європейська асоціація постачальників автомобільної продукції нещодавно попередила, що ланцюг поставок «зазнає значних збоїв через нещодавні обмеження Китаю на експорт рідкоземельних елементів та магнітів».
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У випадку Nissan Leaf, запуск моделі на світових ринках очікується цієї осені. Електромобіль отримав кузов SUV та високотехнологічний інтер’єр. Запас ходу автівки становить до 605 кілометрів, а потужність до 218 кінських сил у топовій версії.
За матеріалами:
Телеканал 24
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