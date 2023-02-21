Німеччина втратила 2,5% ВВП через війну в Україні — Finance.ua
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Німеччина втратила 2,5% ВВП через війну в Україні

Світ
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Німеччина втратила 2,5% ВВП через війну в Україні
Німеччина втратила 2,5% ВВП через війну в Україні
Німецький інститут економічних досліджень (DIW) підрахував, що повномасштабне вторгнення росії в Україну й зростання цін на енергоносії, яке воно спричинило, коштували економіці ФРН близько 100 мільярдів доларів, або 2,5% валового внутрішнього продукту.
Про це заявив керівник DIW Марсель Фрацшер в інтерв’ю Rheinische Post.
«Німецька економіка більше постраждала від кризи, оскільки вона більше залежить від російських енергоносіїв, має високу частку енергоємної промисловості і надзвичайно залежить від експорту та глобальних ланцюгів поставок», — пояснив він.
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Керівник Німецького інституту економічних досліджень прогнозує, що високі ціни на енергоносії продовжать впливати на німецьку економіку протягом наступних десятиліть, і місцевим компаніям доведеться компенсувати це більшою кількістю інновацій та підвищенням рівня продуктивності.
За словами Фрацшера, якщо німецькі компанії не прискорять зменшення енергоспоживання й упровадження цифрових та економічних перетворень, це може зашкодити репутації Німеччини як місця для ведення бізнесу.
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Своєю чергою Асоціація німецьких торгово-промислових палат (DIHK), яка є провідною лобістською групою бізнесу, прогнозує, що до кінця 2023 року війна в Україні та її наслідки обійдуться Німеччині в близько 4% ВВП.
Голова DIHK Петер Адріан в інтерв’ю Rheinische Post заявив, що в результаті економіка країни недоотримає близько 160 мільярдів євро — тобто приблизно 2000 євро на кожного жителя Німеччини.
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Як нагадує газета, центральний банк Німеччини — Бундесбанк — раніше спрогнозував, що економіка країни, швидше за все, увійде в технічну рецесію, тобто ВВП країни падатиме протягом двох кварталів поспіль.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Фінансовий клуб
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