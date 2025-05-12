росія збудує у Вʼєтнамі атомну станцію — Finance.ua
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росія збудує у Вʼєтнамі атомну станцію

Енергетика
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росія домовилася із Вʼєтнамом швидко укласти угоду та збудувати на території країни атомну електростанцію.
Про це пише Reuters із посиланням на спільну заяву обох держав.
«Створення станції із передовими технологіями повністю відповідатиме правилам ядерної та радіаційної безпеки й сприятиме соціоекономічному розвитку», — йдеться у заяві.
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Зазначається, що Вʼєтнам очікує увести в дію першу АЕС між 2030-м й 2035 рр.
«Вʼєтнам відновив плани із побудови атомної станції, припинені близько 10 років тому, у рамках зусиль із нарощування виробництва електроенергії для підтримки економіки, яка швидко зростає», — стверджує Reuters.
Окрім укладення угоди у сфері енергетики, рф та Вʼєтнам домовилися також поглибити співпрацю у нафтогазовій промисловості, в тому числі забезпечивши поставки російської сирої нафти й скрапленого газу.
Додамо, що про досягнення цих домовленостей було оголошено після візиту генсека Компартії В’єтнаму То Лама до москви.
За матеріалами:
Укрінформ
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