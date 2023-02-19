Залежність економіки ФРН від Китаю зросла у 2022 році, це небезпечно – міністр фінансів Німеччини — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Залежність економіки ФРН від Китаю зросла у 2022 році, це небезпечно – міністр фінансів Німеччини

15
Економіка ФРН за 2022 рік стала ще більш залежною від постачання продукції з Китаю, що ставить країну в ризиковане становище, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
«Небезпечний розвиток подій: торговельний дефіцит Німеччини щодо Китаю більш ніж удвічі збільшився за 2022 рік», — написав він у твіттері.
Водночас міністр заявив про необхідність для ФРН уникнути залежності в торгівлі з КНР, щоб не повторилася ситуація, яка, за його словами, раніше була між Німеччиною та росією. Лінднер зазначив, що ФРН має нарощувати торгівлю з найближчими їй партнерами.
У свою чергу Bloomberg нагадує, що торговельний дефіцит ФРН щодо КНР зріс із EUR39 млрд у 2021 році до EUR89,7 млрд у 2022 році. Імпорт із Китаю до Німеччини зріс більш ніж на 30% за минулий рік, тоді як німецькі компанії експортували до КНР лише на 3% більше товарів, ніж раніше.
У січні видання Welt am Sonntag повідомляло, що члени правлячої в Німеччині коаліції висловлювалися проти згортання економічних зв’язків із Китаєм.
Минулого листопада голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель закликав скорочувати надмірну залежність союзу від Китаю. До цього, у середині жовтня, газета Financial Times повідомляла з посиланням на документ зовнішньополітичної служби ЄС, що Китай є конкурентом, якому потрібно протистояти, і що політику щодо КНР треба посилювати.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.