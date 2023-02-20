Німеччина майже за рік заморозила активи рф на понад €5 млрд — Finance.ua
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Німеччина майже за рік заморозила активи рф на понад €5 млрд

Світ
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Німеччина майже за рік заморозила активи рф на понад €5 млрд
Німеччина майже за рік заморозила активи рф на понад €5 млрд
Загальна сума арештованих Німеччиною російських активів у зв’язку з санкціями з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну становить 5,32 мільярда євро.
Про це повідомило Федеральне міністерство фінансів у відповідь на запит Welt.
До цієї суми входять активи російських фізичних і юридичних осіб, які перебувають у списку санкцій ЄС, зокрема Центробанк росії. Водночас відомство не захотіло розповідати деталей щодо заморожених активів російських олігархів у Німеччині.
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Видання також вказує, що Центральний офіс із забезпечення дотримання санкцій (ZfS) все ще перебуває на стадії створення. Як уточнили у відомстві, наразі там працюють 36 співробітників, але штат все ще розширюється.
Відповідно до закону про застосування санкцій II, ZfS також має вести реєстр заморожених активів, який мав би публікуватися на вебсайті органу. Однак поки що цього не сталося.
«Записи можуть бути зроблені тільки за наявності статусу безпечного розслідування... Розпочато технічне впровадження реєстру активів», — пояснили у Міністерстві.
За матеріалами:
hromadske.tv
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