Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів — Finance.ua

Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів
Перший у Європі завод із переробки літію відкрили в Німеччині. Підприємство, котре вироблятиме гідроксид літію для акумуляторів електромобілів, зменшить залежність Європи від зовнішніх постачальників.
Про це повідомляє Euronews.
Читайте також
У Німеччині відкрили перший у Європі завод із переробки гідроксиду літію, який є важливим компонентом для виробництва батарей електромобілів.
Завод, котрий збудувала компанія AMG Lithium, отримуватиме сировину з Бразилії та перероблятиме її для виробництва 20 000 тонн гідроксиду літію на рік, чого вистачить для півмільйона електрокарів.
Проєкт покликаний знизити залежність Європи від імпортних постачань і в перспективі оброблятиме літій, видобутий на європейських територіях.
Читайте також
Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Белграда для переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.
Основною метою візиту є підписання угоди про співпрацю у створенні важливої шахти для видобутку літію.
Поділитися новиною