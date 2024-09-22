Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів — Finance.ua

Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів Сьогодні 06:17 — Світ

Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів

Перший у Європі завод із переробки літію відкрили в Німеччині. Підприємство, котре вироблятиме гідроксид літію для акумуляторів електромобілів, зменшить залежність Європи від зовнішніх постачальників.

Про це повідомляє Euronews.

У Німеччині відкрили перший у Європі завод із переробки гідроксиду літію, який є важливим компонентом для виробництва батарей електромобілів.

Завод, котрий збудувала компанія AMG Lithium, отримуватиме сировину з Бразилії та перероблятиме її для виробництва 20 000 тонн гідроксиду літію на рік, чого вистачить для півмільйона електрокарів.

Проєкт покликаний знизити залежність Європи від імпортних постачань і в перспективі оброблятиме літій, видобутий на європейських територіях.

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Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Белграда для переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Основною метою візиту є підписання угоди про співпрацю у створенні важливої шахти для видобутку літію.

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