Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів — Finance.ua
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Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів

Світ
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Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів
Німеччина відкрила завод з переробки літію для виробництва електромобілів
Перший у Європі завод із переробки літію відкрили в Німеччині. Підприємство, котре вироблятиме гідроксид літію для акумуляторів електромобілів, зменшить залежність Європи від зовнішніх постачальників.
Про це повідомляє Euronews.
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У Німеччині відкрили перший у Європі завод із переробки гідроксиду літію, який є важливим компонентом для виробництва батарей електромобілів.
Завод, котрий збудувала компанія AMG Lithium, отримуватиме сировину з Бразилії та перероблятиме її для виробництва 20 000 тонн гідроксиду літію на рік, чого вистачить для півмільйона електрокарів.
Проєкт покликаний знизити залежність Європи від імпортних постачань і в перспективі оброблятиме літій, видобутий на європейських територіях.
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Нещодавно канцлер Німеччини Олаф Шольц приїхав до Белграда для переговорів з президентом Сербії Александаром Вучичем.
Основною метою візиту є підписання угоди про співпрацю у створенні важливої шахти для видобутку літію.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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