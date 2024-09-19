Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg

Світ
12
Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg
Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg
Уряд Німеччини запускає фонд у розмірі 1 мільярд євро для інвестицій у сировину, оскільки прагне обмежити залежність від таких виробників, як Китай, у критично важливих мінеральних ресурсах, інформує Bloomberg.
«Хороша новина — фонд сировини незабаром з’явиться. У час зростаючої геополітичної невизначеності для Німеччини вкрай важливо посилити свою стійкість у ланцюгах постачання критично важливої сировини», — заявила сьогодні Франциска Брантнер, заступник міністра економіки, у своєму дописі в соціальній мережі X.
Читайте також
Раніше Politico писало, що Німеччина поступово віддаляється від Китаю. Найбільші зрушення відбуваються у сфері безпеки й оборони, а найповільніші — зокрема, в автомобільній промисловості.
За матеріалами:
Дзеркало Тижня
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.