Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg
Уряд Німеччини запускає фонд у розмірі 1 мільярд євро для інвестицій у сировину, оскільки прагне обмежити залежність від таких виробників, як Китай, у критично важливих мінеральних ресурсах, інформує Bloomberg.
«Хороша новина — фонд сировини незабаром з’явиться. У час зростаючої геополітичної невизначеності для Німеччини вкрай важливо посилити свою стійкість у ланцюгах постачання критично важливої сировини», — заявила сьогодні Франциска Брантнер, заступник міністра економіки, у своєму дописі в соціальній мережі X.
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Раніше Politico писало, що Німеччина поступово віддаляється від Китаю. Найбільші зрушення відбуваються у сфері безпеки й оборони, а найповільніші — зокрема, в автомобільній промисловості.
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