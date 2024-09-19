Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg Сьогодні 19:15 — Світ

Німеччина створює фонд для інвестицій у сировину, щоб зменшити залежність від поставок з Китаю — Bloomberg

Уряд Німеччини запускає фонд у розмірі 1 мільярд євро для інвестицій у сировину, оскільки прагне обмежити залежність від таких виробників, як Китай, у критично важливих мінеральних ресурсах, інформує Bloomberg

«Хороша новина — фонд сировини незабаром з’явиться. У час зростаючої геополітичної невизначеності для Німеччини вкрай важливо посилити свою стійкість у ланцюгах постачання критично важливої сировини», — заявила сьогодні Франциска Брантнер, заступник міністра економіки, у своєму дописі в соціальній мережі X.

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Раніше Politico писало, що Німеччина поступово віддаляється від Китаю. Найбільші зрушення відбуваються у сфері безпеки й оборони, а найповільніші — зокрема, в автомобільній промисловості.

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