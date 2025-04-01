Німеччина передає €130 мільйонів гуманітарної допомоги Україні — Finance.ua
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Німеччина передає €130 мільйонів гуманітарної допомоги Україні

Казна та Політика
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Німеччина передає €130 мільйонів гуманітарної допомоги Україні
Німеччина передає €130 мільйонів гуманітарної допомоги Україні
Німеччина передає €130 мільйонів гуманітарної допомоги Україні.
Про це повідомило Міністерство закордонних справ Німеччини.
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок 1 квітня приїхала в Україну з неоголошеним візитом. Вона наголосила, що зараз Європі важливо показати, що «Україну підтримують більше, ніж будь-коли».
«У звʼязку з глухим кутом у відносинах між США і росією абсолютно необхідно, щоб ми показали, що Європа стоїть на боці України й підтримує її зараз більше, ніж будь-коли раніше», — прокоментувала Бербок.
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Бербок наголосила, що Україна прагне миру. Тим часом лідер рф володимир путін тягне час, не хоче миру і продовжує загарбницьку війну росії, порушуючи міжнародне право. Він симулює готовність до переговорів, але ні на міліметр не відступає від своїх цілей, тож на майбутній зустрічі міністрів закордонних справ НАТО говоритимуть про те, щоб не піддаватися на його зволікання. У цьому також хочуть переконати і США.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Міністерство економіки та захисту клімату ФРН виділяє на ремонт української енергоінфраструктури додатково понад 7 млн євро.
За матеріалами:
theБабель
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