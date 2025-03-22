Німеччина схвалила виділення додаткової військової допомогу Україні — Finance.ua
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Німеччина схвалила виділення додаткової військової допомогу Україні

Казна та Політика
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Німеччина схвалила виділення додаткової військової допомогу Україні
Німеччина схвалила виділення додаткової військової допомогу Україні
Бюджетний комітет Бундестагу, нижньої палати парламенту Німеччини, схвалив виділення €3 млрд додаткової військової допомоги Україні у 2025 році та ще €8,3 млрд у період з 2026 по 2029 роки.
Про це пише DW.
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Пакет на суму €3 мільярди надається на додаток до €4 мільярдів військової допомоги Україні, вже запланованих у бюджеті на 2025 рік.
Виділення додаткових коштів було призупинено на кілька місяців на тлі розбіжностей, які врешті-решт призвели до розпаду коаліційного уряду на чолі з канцлером Олафом Шольцем, що йде у відставку.
Остаточне схвалення верхньою палатою німецького парламенту нового великого пакета видатків, який також помʼякшив жорсткі боргові правила країни щодо витрат на оборону, стало ключовим фактором для того, щоб Німеччина змогла надати додаткове фінансування.
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Міністр оборони Борис Пісторіус повідомив, що Німеччина передасть Україні системи ППО Iris-T, керовані ракети, радари, безпілотники, бойові машини і легке озброєння.
За матеріалами:
theБабель
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