У Берліні розповіли про пакет військової допомоги на €3 мільярди, який може отримати Україна — Finance.ua

У Берліні розповіли про пакет військової допомоги на €3 мільярди, який може отримати Україна Сьогодні 17:40 — Казна та Політика

Пакет військової допомоги Україні на 3 млрд євро, який, як очікується, буде розблокований ближчими днями, передбачає поставки техніки та матеріалів як у короткостроковій, так і більш віддаленій перспективі.

Про це розповів на брифінгу в понеділок речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт.

За словами представника уряду ФРН, йдеться переважно про зброю, частину якої потрібно спочатку виготовити, інша частина — це боєприпаси, які можуть бути передані відносно швидко.

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«Переважно йдеться про системи (ППО) IRIS-T, які можуть бути виготовлені лише в найближчі два роки та потім поставлені. Йдеться про ракети для ЗРК Patriot, які також спочатку треба виготовити. Отже, це суміш боєприпасів, які можна доставити негайно, а також боєприпасів, які треба замовити зараз, щоб їх можна було доставити через один-два роки», — пояснив Гебештрайт.

Він уточнив, що виробництво систем IRIS-T зараз дуже завантажене, тож очікується, що ці додаткові системи будуть доступні для передачі орієнтовно в 2027 році. Також досить завантаженим є виробництво ракет для систем Patriot. Водночас боєприпаси для артилерії та інше, що також передбачається в пакеті, може бути доставлено вже найближчими тижнями.

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Щодо фінансування, то після голосування в Бундестазі у вівторок пропозиція має бути передана на розгляд Міністерства фінансів, яке має все перевірити з правової та юридичної точки зору та повернути подання до бюджетного комітету парламенту. Якщо воно буде схвалено, а зараз усе вказує на це, зауважив Гебештрайт, на шляху надання грошей не буде перешкод. Тоді Міноборони буде вирішувати про формування власне пакету, що може відбутися «дуже швидко», до кінця березня.

«А потім нам доведеться почекати і подивитися, скільки часу займе процес, перш ніж деякі частини пакету можна буде доставити в найближчі кілька місяців», — сказав речник.

Укрінформ За матеріалами:

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