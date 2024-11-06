Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром — Finance.ua

Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром Сьогодні 05:23 — Енергетика

Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром

Енергетична компанія Uniper перерахувала до бюджету Німеччини 530 млн євро у межах спору з російським Газпромом про відшкодування збитків за недоотриманий газ.

Про це повідомляє Uniper.

У межах заходів щодо стабілізації з боку влади Німеччини Uniper зобов’язалася передати уряду будь-які компенсаційні виплати, які вона отримає за скорочення постачання газу, після вирахування судових витрат і податків.

Читайте також Угорщина підписала з «Газпромом» угоду про збільшення постачання газу

Наприкінці минулого року Uniper вже зафіксувала резерв у розмірі близько 2,2 млрд євро на очікувані платіжні зобов’язання перед ФРН у зв’язку з допомогою, наданою у 2022 році.

«Компанія переглянула розмір резерву 30 вересня 2024 року і на цій основі оцінила його трохи менш як 2,5 млрд євро. Вона розрахує точну суму платіжного зобов’язання на основі своїх фінансових показників за 2024 рік», — сказано у звіті.

Очікується, що кошти, швидше за все, будуть переказані уряду Німеччини на початку 2025 року.

Нагадаємо, щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти «Газпрому» через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.