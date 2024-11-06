Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром

Енергетика
30
Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром
Німеччина отримала першу компенсацію за газ, який не доставив Газпром
Енергетична компанія Uniper перерахувала до бюджету Німеччини 530 млн євро у межах спору з російським Газпромом про відшкодування збитків за недоотриманий газ.
Про це повідомляє Uniper.
У межах заходів щодо стабілізації з боку влади Німеччини Uniper зобов’язалася передати уряду будь-які компенсаційні виплати, які вона отримає за скорочення постачання газу, після вирахування судових витрат і податків.
Читайте також
Наприкінці минулого року Uniper вже зафіксувала резерв у розмірі близько 2,2 млрд євро на очікувані платіжні зобов’язання перед ФРН у зв’язку з допомогою, наданою у 2022 році.
«Компанія переглянула розмір резерву 30 вересня 2024 року і на цій основі оцінила його трохи менш як 2,5 млрд євро. Вона розрахує точну суму платіжного зобов’язання на основі своїх фінансових показників за 2024 рік», — сказано у звіті.
Читайте також
Очікується, що кошти, швидше за все, будуть переказані уряду Німеччини на початку 2025 року.
Нагадаємо, щонайменше 19 компаній з 11 європейських країн подали позови проти «Газпрому» через порушення газових контрактів, а їх загальна сума досягла 18,6 мільярда євро, або 20,6 мільярда доларів.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.