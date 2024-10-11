Угорщина підписала з «Газпромом» угоду про збільшення постачання газу — Finance.ua
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Угорщина підписала з «Газпромом» угоду про збільшення постачання газу

Енергетика
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Угорщина підписала з «Газпромом» угоду про збільшення постачання газу
Угорщина підписала з «Газпромом» угоду про збільшення постачання газу
Угорщина планує збільшити обсяги закупівлі російського газу і підписала меморандум з російською газовидобувною корпорацією «Газпром».
Про це повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
За його словами, угорський уряд має зобов’язання та обов’язок забезпечити надійність енергопостачання країни в довгостроковій перспективі за конкурентними цінами.
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«Надійність постачання забезпечується довгостроковим контрактом, укладеним у 2021 році терміном на 15 років, а цінова конкурентоспроможність — додатковими торговими контрактами, що укладаються на постійній основі, які знижують ціну на природний газ, що закуповується. Завдяки такій практиці цього року до нашої країни надійде 6,7 млрд кубометрів російського газу за конкурентними цінами», — підкреслив очільник угорського МЗС.
Він додав, що угорська державна енергетична компанія MVM та російський «Газпром» підписали угоду «про продовження цієї сприятливої для Угорщини практики».
Водночас в «Газпромі» зазначили, що угода передбачає можливість збільшення поставок російського газу в Угорщину. Подробиць угоди російський газовий монополіст не уточнює.
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Як пише агентство Reuters, Сіярто заявив, що газопровід «Турецький потік» може допомогти Європі впоратися з дефіцитом газу після припинення транзиту блакитного палива через Україну з початку 2025 року.
«Цей альтернативний маршрут може допомогти не тільки Угорщині, але й іншим країнам Центральної Європи, якщо вони зіткнуться з серйозною ситуацією у випадку відсутності транзиту через Україну», — наголосив Сіярто.
Зауважимо, серед країн Європейського Союзу російський газ купують Угорщина та Словаччина.
За матеріалами:
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