Газпром став найзбитковішою компанією росії — Finance.ua

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Газпром став найзбитковішою компанією росії

Фондовий ринок
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Газпром став найзбитковішою компанією росії
Газпром став найзбитковішою компанією росії
За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.
Про це повідомляє російський Forbes.
Найбільша корпорація рф ПАТ «Газпром» за 2023 рік вперше за 25 років отримала рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол. і стала найзбитковішою компанією росії.
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Видання зазначає, що у першому півріччі 2024 року Газпром вже вийшов на чистий прибуток у розмірі майже 12 млрд дол.
На другому місці рейтингу російського Forbes — Амурський газохімічний комплекс — спільне підприємство російського «Сібур Холдинг» і китайського Sinopec.
Старт виробництва на підприємстві перенесли на 2027 рік через введення західних санкцій на постачання обладнання.
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До пʼятірки найзбитковіших російських компаній також потрапили Ozon (450 млн дол. чистих збитків), Об’єднана авіабудівна корпорація Ростеху (360 млн дол. чистих збитків) та соціальна мережа VK (360 млн дол. чистих збитків).
В рейтинг збитковості російського Forbes також потрапила вугільна компанія «Мєждурєчьє» (340 млн дол. чистих збитків), Московський метрополітен (320 млн дол. чистих збитків), російське державне «Агентство зі страхування вкладів» ($310 млн чистих збитків) та пивоварна компанія «Балтика» (290 млн дол. чистих збитків).
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Водночас, згідно з даними видання, група компаній «Русгаздобича» зменшила суму чистого збитку. У 2022 році цей показник становив 1,6 млрд дол., а у 2023 — 320 млн дол.
Загалом, за підсумками 2023 року сумарний збиток російських компаній, що потрапили до рейтингу, перевищив 9,4 млрд дол.
За матеріалами:
Економічна Правда
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