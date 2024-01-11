Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців — Finance.ua

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців Сьогодні 19:30 — Світ

Німецький депутат назвав «помилкою» виплати для українських біженців

Якнайбільше українських біженців мають працювати, це допоможе знизити навантаження на бюджет.

Про це заявив голова опозиційної Християнсько-демократичної спілки (ХДС) Фрідріх Мерц, пише видання rnd.

У ФРН, за його словами, у першому півріччі минулого року працювало лише 20% українських біженців, при цьому в Нідерландах — 60%, а в Польщі - 90%. Це, на думку політика, демонструє вади німецької системи надання соцдопомоги та те, що цю систему потрібно покращити.

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«Гроші для громадян», так звана допомога Bürgergeld, забезпечує українським біженцям у Німеччині більшу фінансову підтримку від держави, ніж усім іншим претендентам на притулок, зокрема з Сирії, Туреччини, Афганістану та інших країн, вважає Мерц. Лідер ХДС закликає до жорсткішого підходу, щоб більше українських біженців працювало в Німеччині і таким чином держава була звільнена від додаткового фінансового тягаря.

Мерц критично оцінив той факт, що українські біженці мають право на пільги громадян і тому отримують більше державних пільг, ніж решта шукачів притулку у Німеччині.

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«Ймовірно, це була помилка — те, що ми два роки тому, одразу після початку війни, щодо українських біженців ухвалили рішення на рівні федеральної та земельної влади, щоб українські біженці практично одразу почали отримувати виплати Bürgergeld, а не допомогу для прохачів притулку», — сказав він.

Нагадаємо, з проханням про надання притулку в Німеччині минулого року звернулося 351,9 тис. осіб — у півтора рази більше, ніж 2022-го. Про це пише Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF). За даними відомства, кількість претендентів зросла на 51,1%. Найбільшу групу складають вихідці із Сирії - 104, 6 тис. осіб. За ними слідують прибулі з Туреччини (62,6 тис.), Афганістану (53,5 тис.), Іраку (12,3 тис.), Ірану (10,2 тис.), Грузії (9,3 тис.) і росії (9 тис.). BAMF розглянув 261,6 тис заяв, задовольнивши більше половини (51,7%).

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Українські біженці не повинні просити притулку у ФРН, їм, як правило, надається тимчасовий захист, зазначає відомство На кінець жовтня минулого року Німеччина прийняла близько 1,17 млн українських біженців — більше, ніж будь-яка інша країна ЄС.

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