Німецьке місто хоче залучити нових жителів безкоштовним житлом — Finance.ua

Німецьке місто хоче залучити нових жителів безкоштовним житлом Сьогодні 23:13 — Світ

Німецьке місто хоче залучити нових жителів безкоштовним житлом

Німецьке місто Айзенхюттенштадт, що намагається збільшити чисельність населення, приваблює нових мешканців, пропонуючи їм двотижневе безкоштовне тестове проживання.

Про це пише New York Post.

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Муніципалітет містечка, розташованого приблизно за 95 км від Берліна, до початку липня приймає заявки на програму безкоштовного проживання.

Проєкт «Плануйте зараз» орієнтований на кваліфікованих робітників або самозайнятих осіб, які бажають змінити обстановку і зацікавлені в переїзді до Айзенхюттенштадта, населення якого наразі становить близько 24 тис. осіб.

CNN Travel інформує, що відібрані учасники безоплатно житимуть у мебльованих апартаментах з 6 по 20 вересня.

Щоб допомогти учасникам проєкту «відчути» місто, рада організовує низку заходів та екскурсій.

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Місто Сталінштадт було засноване 1950 року на березі річки Одер і побудоване навколо величезного сталеливарного заводу.

Перейменували перше повністю сплановане місто за соціалістичного уряду колишньої Східної Німеччини на Айзенхюттенштадт, що можна перекласти як «Місто сталеливарних заводів», уже після падіння Берлінського муру у 1989 році.

Сьогодні в Айзенхюттенштадті розташований найбільший у Східній Німеччині сталеливарний завод із повним циклом роботи, на якому працюють 2500 осіб.

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