Громадянство Німеччини отримали рекордне число іммігрантів — Finance.ua

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Громадянство Німеччини отримали рекордне число іммігрантів

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Громадянство Німеччини отримали рекордне число іммігрантів
Громадянство Німеччини отримали рекордне число іммігрантів, Изображение: dpa
Реформа законодавства ФРН у сфері міграційної політики відкрила можливість прискореної натуралізації іноземцям, які прожили в країні не менше п’яти років і глибоко інтегрувалися в німецьке суспільство.
2024 року власниками німецьких паспортів стали 291 955 іммігрантів. Про це повідомляє інформагентство ARD з посиланням на дані Destatis.
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Це рекордне зростання на 46% (на 91 860 осіб) порівняно з попереднім роком і найбільша кількість з 2000 року, тобто з початку моніторингу відповідних статистичних даних.
Найчисленніші групи нових громадян Німеччини прибули з:
  • Сирії — 83 150 ос., 28%;
  • Туреччини — 22 525 ос., 8%;
  • Іраку — 13 545 ос., 5%;
  • росії — 12 980 ос., 4%;
  • Афганістану — 10 085 ос., 3%.
Середня тривалість перебування іммігрантів на момент набуття громадянства склала близько 12 років. Найдовше в країні перебували турки — в середньому понад 23 роки. Сирійці — 7,4 роки, росіяни — 14,5, іракці та афганці — майже 9 років.
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Згідно з новим імміграційним законом, який набув чинності у червні 2024 року, обов’язковий час інтеграції скоротився з восьми років до п’яти.
Для тих, хто показав особливі академічні та професійні успіхи, законодавчо надано можливість отримати громадянство після трьох років перебування. В 2024 році було 7% таких натуралізацій.
Прискорене отримання громадянства, запроваджене правлячою коаліцією Бундестагу, незабаром може бути скасовано. Такі наміри має Федеральний уряд. Трирічний термін буде замінено на 5-річний.
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«Експрес-натуралізація після трьох років проживання була помилкою. Тепер ми її зупиняємо. Німецьке громадянство має стати кінцем процесу інтеграції, а не його початком», — заявив міністр внутрішніх справ ФРН Александр Добриндт.
Потік прохань про громадянство сильно пригальмує рішення Вищого адміністративного суду, яке було винесено минулого тижня та стосується возз’єднання сім’ї мігранта. Відтепер заборонено надавати німецьке громадянство батькам біженця, який досяг повноліття та отримав німецьке громадянство шляхом натуралізації.

Довідка Finance.ua:

  • 2023 року громадянами Німеччини стали 5910 українців, які на той час прожили в країні не менше 6 років;
  • кількість біженців у ФРН досягла рекорду — близько 3,55 мільйона осіб, з яких майже кожен третій — громадянин України.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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