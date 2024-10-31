Німецька економіка несподівано зростає, уникаючи рецесії — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Німецька економіка несподівано зростає, уникаючи рецесії

Світ
29
Німецька економіка несподівано зростає, уникаючи рецесії
Німецька економіка несподівано зростає, уникаючи рецесії
Валовий внутрішній продукт Німеччини несподівано зріс у третьому кварталі завдяки державним витратам та витратам домогосподарств, уникнувши побоювань, що найбільша економіка Європи скоротиться другий квартал поспіль.
Про це повідомляє Reuters.
У третьому кварталі економіка зросла на 0,2% порівняно з попередніми трьома місяцями.
Читайте також
Повідомляється, що аналітики прогнозували падіння ВВП на 0,1% у скоригованому вимірі.
«Це все ще далеко від того, що нам потрібно, але принаймні це промінь надії», — сказав міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Рецесія зазвичай визначається як два квартали поспіль, коли економіка скорочується, і дані за другий квартал посилили побоювання щодо рецесії.
Читайте також
Статистичне управління переглянуло показник ВВП у другому кварталі до 0,3% у порівнянні з попереднім падінням на 0,1%.
Очікується, що економічна слабкість збережеться, оскільки країна бореться з високими витратами на енергоносії, пригніченим світовим попитом на її експорт та зростаючою конкуренцією.
Зазначається, що кількість безробітних зросла на 27 тис з урахуванням сезонних коливань до 2,86 мільйона. Сезонно скоригований рівень безробіття був стабільним на рівні 6,1%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.