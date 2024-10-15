Економіка Німеччини перебуває в рецесії — Bloomberg Сьогодні 10:15 — Світ

Економіка Німеччини перебуває в рецесії — Bloomberg

Німеччина перебуває в помірній рецесії й в 2024 році не покаже зростання: обсяг виробництва протягом усього 2024 року залишиться без змін.

Про це пише Bloomberg за результатами опитування аналітиків.

Це підкреслює «нездужання» найбільшої економіки Європи, йдеться в матеріалі.

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Аналітики, які брали участь в опитуванні, вважають, що валовий внутрішній продукт (ВВП) скоротиться на 0,1% у третьому кварталі після скорочення на таку ж величину у другому.

Річний прогноз також переглянули в бік погіршення з 0,1% зростання, яке передбачалося раніше. Але це дещо оптимістичніший прогноз, ніж у уряду, який минулого тижня знизив свій прогноз до скорочення на 0,2%.

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У 2025 році аналітики очікують зростання на 0,8% порівняно з 1% у попередньому році, тоді як нові прогнози уряду передбачають 1,1%.

Видання зазначає, що послаблення економіки значною мірою пов’язано з припиненням поставок російських енергоносіїв, зниженням експортного попиту з боку Китаю, проблемами у автовиробників і нестачею кваліфікованих робітників.

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