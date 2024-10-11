Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання — Finance.ua
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Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання

Світ
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Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання
Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання
Уряд Німеччини очікує на зниження економічного виробництва у 2024 році замість помірного зростання.
Прогноз скорегував на брифінгу в середу міністр економіки ФРН Роберт Хабек.
«Економічні умови наразі є такими, які далекі від задовільних… Ми скорегували весняний прогноз», — констатував політик.
За розрахунками економістів, економічне виробництво впаде цьогоріч на 0,2 відсотка.
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Ще навесні федеральний уряд виходив з того, що буде невелике зростання валового внутрішнього продукту на 0,3 відсотка.
Основна причина такої ситуації — невпевненість компаній і громадян у стабільності політичної та економічної ситуації, що уповільнює інвестиції і змушує економити, підвищення цін на енергетику тощо.
На наступний рік уряд дивиться більш позитивно і сподівається на пожвавлення ринку.
За матеріалами:
Укрінформ
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