Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання — Finance.ua

Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання Сьогодні 06:10 — Світ

Уряд Німеччини очікує падіння ВВП цього року замість зростання

Уряд Німеччини очікує на зниження економічного виробництва у 2024 році замість помірного зростання.

Прогноз скорегував на брифінгу в середу міністр економіки ФРН Роберт Хабек.

«Економічні умови наразі є такими, які далекі від задовільних… Ми скорегували весняний прогноз», — констатував політик.

За розрахунками економістів, економічне виробництво впаде цьогоріч на 0,2 відсотка.

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Ще навесні федеральний уряд виходив з того, що буде невелике зростання валового внутрішнього продукту на 0,3 відсотка.

Основна причина такої ситуації — невпевненість компаній і громадян у стабільності політичної та економічної ситуації, що уповільнює інвестиції і змушує економити, підвищення цін на енергетику тощо.

На наступний рік уряд дивиться більш позитивно і сподівається на пожвавлення ринку.

Укрінформ За матеріалами:

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