Німеччина реалізує цьогоріч 50 проєктів військової допомоги Україні — Finance.ua

Німеччина реалізує цьогоріч 50 проєктів військової допомоги Україні Сьогодні 06:18 — Казна та Політика

Німеччина зможе реалізувати 50 проєктів військової допомоги Україні до кінця року на загальну суму 1,4 млрд євро.

Про це заявив начальник спеціального штабу по Україні в Міністерстві оборони ФРН генерал-майор Крістіан Фройдінг в інтерв’ю мережі RND

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«Бундестаг щойно схвалив нам ще 400 мільйонів євро, тільки на 2024 рік. Це дасть нам змогу цього року реалізувати загалом 50 проєктів на загальну суму 1,4 мільярда євро», — повідомив він.

Фройдінг запевнив, що Німеччина продовжує надавати Києву військову підтримку на високому рівні, та нагадав, що лише минулого тижня було доставлено два зенітні комплекси SLM і SLS Iris-T, до кінця року будуть передані ще дві зенітні системи, двозначне число бойових машин піхоти та основних бойових танків і п’яти-шестизначне число артилерійських боєприпасів.

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Він відзначив покращення ситуації з боєприпасами для ЗСУ. За словами військового, якщо перевага росіян в артилерії оцінювалася навесні як 8:1, то наразі — як до 3:1. Це завдяки не лише допомозі партнерів, але й збільшенню власного українського виробництва, відзначив він.

Щодо дозволу бити західною зброєю углиб території рф генерал заявив, що це питання до інших столиць, адже Німеччина таку зброю не передає, зокрема наразі немає планів щодо далекобійних ракет Taurus. Водночас він зауважив, що Україні успішно вдається вражати військові цілі росіян на їхній території за допомогою власних озброєнь.

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Як повідомлялось, у бюджеті ФРН на 2025 рік передбачено скорочення прямих видатків на військову допомогу Україні до 4 млрд євро, водночас німецький уряд робить ставку на те, що потреби Києва будуть задовольнятися за рахунок кредиту в 50 млрд доларів, який погашатиметься з прибутків на заморожені активи російського центробанку.

Укрінформ За матеріалами:

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