Німці й досі обмінюють дойчмарки на євро через 23 роки після введення валюти — Finance.ua

Німці й досі обмінюють дойчмарки на євро через 23 роки після введення валюти Сьогодні 22:12 — Світ

Німці й досі обмінюють дойчмарки на євро через 23 роки після введення валюти

Майже через чверть століття після введення євро німці все ще обмінюють величезні суми німецьких марок.

Про це пише DPA, з посиланням на дані німецького Центробанку.

Зменшення обсягів обміну в 2024 році

Згідно з даними, у 2024 році було обміняно близько 53 мільйонів німецьких марок на суму близько 27,2 мільйона євро.

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Цей показник дещо знизився порівняно з 2023 роком, коли було здано близько 58 мільйонів німецьких марок.

Німеччина є однією з шести країн — разом з Австрією, Ірландією, Естонією, Латвією та Литвою — які досі дозволяють обмінювати свої колишні валюти на євро.

Євро було офіційно запроваджено 1 січня 2002 року, і зараз 20 країн є офіційними членами єврозони.

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За оцінками Бундесбанку, через більш ніж 20 років після запровадження євро все ще не обміняно до 12,2 мільярда німецьких марок (близько 6,24 мільярда євро).

Протягом року повідомлялося про низку великих знахідок, зокрема про одну сім’ю, яка знайшла у своєму саду бляшанку з 250 купюрами німецьких марок вартістю близько 4600 євро.

Європейська правда За матеріалами:

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