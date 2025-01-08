Німецький виробник будматеріалів Knauf будує новий завод в Україні — Finance.ua
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Німецький виробник будматеріалів Knauf будує новий завод в Україні

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Німецька компанія Knauf розпочала в Україні будівництво нового заводу з виробництва гіпсокартону та сухих будівельних сумішей.
Про це повідомив заступник голови Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Кисилевський.
«Підприємство буде розташоване у містечку Борщів на Тернопільщині. Проєктні потужності нового виробництва — 30 млн кв. м гіпсокартону та 320 тис. т сухих сумішей», — розповів він.
Інвестиції у проєкт становитимуть 150 млн євро.
Це буде другий завод Knauf в Україні. Перший розташований і працює у Києві. Потужність київського виробництва — близько 25 млн кв. м гіпсокартону та 200 тис. т сухих сумішей. Київський завод дає роботу 425 працівникам, майже половина з яких переїхали із окупованого Соледару на Донбасі.
У Борщові розташована головна сировинна база Knauf в Україні — карʼєр гіпсового каменю, розвіданих запасів якого вистачить щонайменше на 20 років роботи.
За матеріалами:
Економічна Правда
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