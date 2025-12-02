Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на €250 мільйонів Сьогодні 07:47 — Казна та Політика

Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на €250 мільйонів

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет допомоги Україні — на €250 мільйонів.

Про це йдеться на сайті Міноборони Нідерландів.

Гроші передадуть через ініціативу PURL — механізм, створений НАТО, який дозволяє союзникам закуповувати американську зброю та військову техніку для України через спільні внески.

Читайте також Нідерланди виділять 10 млн євро на посилення кіберзахисту України

Нідерланди першими долучились до ініціативи і вже передали через неї €500 мільйонів на закупівлю систем Patriot та інших засобів ППО.

Гроші з нового пакета виділять на озброєння, «яке Україні потрібне найбільше». Серед іншого, там засоби ППО та боєприпаси для F-16.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Польща до кінця цього року виділить 100 млн доларів США на ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.

theБабель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.