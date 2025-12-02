0 800 307 555
Нідерланди виділяють новий пакет допомоги Україні на €250 мільйонів

Казна та Політика
Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс оголосив про новий пакет допомоги Україні — на €250 мільйонів.
Про це йдеться на сайті Міноборони Нідерландів.
Гроші передадуть через ініціативу PURL — механізм, створений НАТО, який дозволяє союзникам закуповувати американську зброю та військову техніку для України через спільні внески.
Нідерланди першими долучились до ініціативи і вже передали через неї €500 мільйонів на закупівлю систем Patriot та інших засобів ППО.
Гроші з нового пакета виділять на озброєння, «яке Україні потрібне найбільше». Серед іншого, там засоби ППО та боєприпаси для F-16.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Польща до кінця цього року виділить 100 млн доларів США на ініціативу «Перелік пріоритетних потреб України» (PURL) щодо закупівлі американської зброї для України.
