Нідерланди виділять 10 млн євро на посилення кіберзахисту України Сьогодні 07:42

Нідерланди виділять 10 млн євро на посилення кіберзахисту України

Уряд Нідерландів спрямує 10 млн євро на вдосконалення кіберстійкості українського держсектору.

Кошти підуть у британську програму підтримки кібербезпеки України та ініціативи Талліннського механізму координації союзників.

За даними «Мілітарного», який посилається на допис міністра закордонних справ Нідерландів Давіда ван Веела в X, фінансування розраховане на підсилення захисту урядових мереж, розвиток можливостей реагування на інциденти та підготовку фахівців. В пріоритеті підвищення стійкості до систематичних атак, що їх здійснює рф проти українських органів влади, інфраструктури та сервісів.

Russian cyber attacks against Ukraine are not isolated incidents. This hybrid warfare campaign endangers European security. The UK is our valued partner in strengthening Ukraine's resilience. Today, the Netherlands announced €10 million for the UK’s Ukraine Cyber Programme. 1/2 pic.twitter.com/nQL36hxBw8 — David van Weel (@ministerBZ) October 30, 2025

Міністр наголосив, що гібридні операції росії становлять ризик не лише для України, а й для безпеки Європи загалом. Саме тому Гаага приєднується до британської програми і водночас підсилює Талліннський механізм — міждержавну платформу координації кібердопомоги, яка зводить потреби України з ресурсами партнерів і прискорює доставку технічної підтримки.

Що з коштами

Очікується, що виділені кошти підуть на модернізацію засобів моніторингу й виявлення загроз, розгортання рішень для сегментації та резервування критичних систем, навчальні програми для команд SOC/CSIRT, а також аудит і сертифікацію ключових сервісів.

Окремо плануються спільні навчання з моделюванням реальних атак на державні ІТ-системи, щоб відпрацювати швидке виявлення та локалізацію інцидентів.

Читайте також В Україні посилюють кіберзахист

Новий внесок доповнює попередні кроки Гааги у сфері безпеки України: від підтримки ППО до проєктів із кіберстійкості. Логіка нідерландського уряду незмінна: зменшення ефективності російських кібератак на українську державу паралельно знижує ризики для європейської інфраструктури, яка все частіше стає мішенню розвідувально-диверсійних операцій.

Кібервійна

Після лютого 2022 року кібератаки рф поцілили передусім у держреєстри, енергетику, зв’язок і місцеві ІТ-системи України. Для стримування цих загроз партнери ЄС і НАТО запустили координаційні формати, зокрема Талліннський механізм: він зв’язує конкретні запити українських відомств (SOC, резервування, DDoS-захист, аудити) з фінансуванням і підрядниками союзників. Окремо Велика Британія фінансує програми з нарощування спроможностей: інструменти моніторингу, реагування на інциденти, навчання CERT/CSIRT, резервування критичних сервісів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.