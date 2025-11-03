0 800 307 555
Нідерланди виділять 10 млн євро на посилення кіберзахисту України

Уряд Нідерландів спрямує 10 млн євро на вдосконалення кіберстійкості українського держсектору.
Кошти підуть у британську програму підтримки кібербезпеки України та ініціативи Талліннського механізму координації союзників.
За даними «Мілітарного», який посилається на допис міністра закордонних справ Нідерландів Давіда ван Веела в X, фінансування розраховане на підсилення захисту урядових мереж, розвиток можливостей реагування на інциденти та підготовку фахівців. В пріоритеті підвищення стійкості до систематичних атак, що їх здійснює рф проти українських органів влади, інфраструктури та сервісів.
Міністр наголосив, що гібридні операції росії становлять ризик не лише для України, а й для безпеки Європи загалом. Саме тому Гаага приєднується до британської програми і водночас підсилює Талліннський механізм — міждержавну платформу координації кібердопомоги, яка зводить потреби України з ресурсами партнерів і прискорює доставку технічної підтримки.

Що з коштами

Очікується, що виділені кошти підуть на модернізацію засобів моніторингу й виявлення загроз, розгортання рішень для сегментації та резервування критичних систем, навчальні програми для команд SOC/CSIRT, а також аудит і сертифікацію ключових сервісів.
Окремо плануються спільні навчання з моделюванням реальних атак на державні ІТ-системи, щоб відпрацювати швидке виявлення та локалізацію інцидентів.
Новий внесок доповнює попередні кроки Гааги у сфері безпеки України: від підтримки ППО до проєктів із кіберстійкості. Логіка нідерландського уряду незмінна: зменшення ефективності російських кібератак на українську державу паралельно знижує ризики для європейської інфраструктури, яка все частіше стає мішенню розвідувально-диверсійних операцій.

Кібервійна

Після лютого 2022 року кібератаки рф поцілили передусім у держреєстри, енергетику, зв’язок і місцеві ІТ-системи України. Для стримування цих загроз партнери ЄС і НАТО запустили координаційні формати, зокрема Талліннський механізм: він зв’язує конкретні запити українських відомств (SOC, резервування, DDoS-захист, аудити) з фінансуванням і підрядниками союзників. Окремо Велика Британія фінансує програми з нарощування спроможностей: інструменти моніторингу, реагування на інциденти, навчання CERT/CSIRT, резервування критичних сервісів.
